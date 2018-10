Interi merr lajmin fantastik, yllin që e duan po e kërkon largimin!

Luka Modric po e kërkon përfundimisht largimin nga Real Madridi.

Luka Modric ishte shumë afër të kalonte te Interi në këtë verë, por që në fund vendosi të qëndroj te Real Madridi.

Mesfushori kroat është i gatshëm që të largohet qysh në afatin e janarit, pasi nuk është i lumtur me situatën në klub, përcjell “lajmi.net”.

Modric me gjasë do të jetë përsëri në radarin e Interit, por që nuk do të mungojnë ofertat as nga klubet tjera evropiane. /Lajmi.net/