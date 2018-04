Interi dhe Milani përplasen për lojtarët e Juventusit

E ardhmja e Kwadwo Asamoah është gjithnjë e më larg Juves.

Mbrojtësit të majtë i skadon kontrata me bardhezinjtë dhe pritet të largohet në verë, për një tjetër skuadër, me Interin që duket se është në pole për të marrë shërbimet e tij.

Gjithsesi, së fundi është ‘bërë i gjallë’ edhe Milani, që kërkon të përfitojë nga fakti që lojtari do të largohet me parametra zero dhe kërkon t’ua rrëmbejë zikaltërve.

Duke parë problemet me buxhetin, kuqezinjtë do të përqendrohen te afrimet ‘low cost’ dhe pas Striniç, kërkojnë të rrëmbejnë edhe Asamoah, për të kompletuar krahët e mbrojtjes.