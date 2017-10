Interesante: Seedorf zbulon sa çuditshëm ndodhi transferimi i tij te Real Madridi

Secili nga futbollistët i ka ‘vakitë’ e tij të ndërrimit të skuadrave.

E tillë është edhe thënia ‘PO’ e Clarence Seedorf për Real Madridin.

Ish futbollisti i Ajax, Inter e Milan, ka zbuluar rrugën e tij te transferimi te Real Madrid nga Sampdoria.

Marrëveshja për këtë transferim, është bërë në parkingun e veturave të stadiumit.

“Real Madrid më kërkoi kur isha 14 vjeçar, por prindërit e mi nuk më lejuan të shkoi sepse unë kisha për të përfunduar shkollën në Holandë atë kohë”, zbulon Seedorf në Instagram.

“U pajtuam. Kur isha duke luajtur në Itali, pas ndeshjes së fundit të sezonit isha në parkingun e stadiumit dhe dëgjova një zë që më thërriste:”Hej Clarence, do të vini në Real Madrid me mua?”. “Po do të vij zotëri”. U përgjigja. Ky ishte zëri i Fabio Capellos dhe pjesa tjetër është histori”./Lajmi.net/