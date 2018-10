Inter – Milan, këto pritet të jenë formacionet e skuadrave

Inter – Milan është derbi më i madh lokal në botën e futbollit.

Skuadrat do të përballen me njëra tjetrën sonte me fillim nga ora 20:45 shkruan lajmi.net.

Interesimi për këtë takim është shumë i madh. Të gjitha biletat janë shitur.

Skuadrat janë tejet të barabarta, gjë që e tregon edhe renditja në tabelën e Serie A.

Këto pritet të jenë formacionet e skuadrave për kryendeshjen e javës.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini (Vecino është në dyshim shkaku i lëndimit), Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli,Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Çalhanoglu.