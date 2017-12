Inteligjenca artificiale ka gjetur rrugën e saj në diabetologji

Përafërsisht 40,000 skanime të retinës në 1,2 sekonda, diagnoza brenda pak minutash, metoda do të përdoret në janar në AKH të Vienës.

Vështrimi digjital në retinë e syrit në lidhje me analizën e të dhënave të mëdha mund të revolucionojë diagnostikimin mjekësor. Kjo teknologji do të përdoret në MedAni Vienna ose AKH nga janari e tutje – por jo në klinikën e syve, por në ambulancën e diabetit, e cila frekuentohet nga rreth 10,000 pacientë në vit, transmeton lajmi.net.

Retina, për të thënë kështu, është dritarja në gjendjen vaskulare dhe të trurit të një personi. Një vështrim dixhital siguron, ndër të tjera, informacion në lidhje me moshën, gjininë, presionin e gjakut, nëse dikush pi duhan, ka diabet ose të paktën ka një rrezik në rritje të tij. Përveç kësaj, kur dëmi pasues pritet të pritet.

Rezolucion të lartë

Teknologjia korresponduese është Tomografia e Koherencës optike (OCT), e cila prodhon 40,000 skanime me 65 milion voxels brenda 1,2 sekondave. Këto janë pika në një rrjet tre-dimensional. “Asnjë procedurë tjetër diagnostikuese ka aq shumë voxels – as edhe një tomografi kompjuterike të trurit”, tha Ursula Schmidt-Erfurth, kreu i Universitetit të Ophthalmologjisë dhe Optometrisë. Të dhënat e PTK-së vlerësohen me anë të algoritmeve automatike.

Pajisja dhe kjo metodë e Inteligjencës Artificiale (AI) janë zhvillimet e MedUni. Pjesëmarrësit kryesorë ishin Qendra për Fizikë Mjekësore dhe Optima e Kristian Doppler Laborator i kryesuar nga Schmidt-Erfurth. “Inteligjenca artificiale mund të parashikojë se kur dhe sa shpesh trajtohet për rezultatet më të mira”, tha shefi i klinikës. Ajo sapo është dhënë medaljen e Donald Gass nga shoqëria e shquar e shoqërisë amerikane “Macula Society” për krijimin e AI në diagnostikimin e syrit.

Makinë e rrallë

Që nga janari, një nga vetëm tre pajisje të tilla në ambulancën e diabetit të AKH do të përdoret në mbarë botën, tha diabetologu Florian Kiefer i Universitetit të Mjekësisë së Brendshme III. Ajo ka për qëllim të lejojë një diagnozë më të saktë dhe kështu të përshtatura për terapitë specifike të pacientëve. Një nga pasojat më të tmerrshme të “diabetit” është verbëria – për shkak të dëmtimit progresiv të enëve të gjakut në retinë, e cila nuk është vërejtur në fazat fillestare. Ky rrezik duhet të njihet më mirë nga diagnoza më efikase.

Nëse diagnoza tregon për probleme të tjera, pacienti dërgohet tek një specialist ose në klinikën e syve. Në të ardhmen, sëmundjet e organeve të brendshme, të tilla si veshka ose sëmundje neurologjike, mund të lexohen edhe nga retina. Pajisja që përdoret në klinikën ambulatore të diabetit nga janari duket pak si një aparat kafeje, tha Schmidt-Erfurth, “vetëm se nuk ka një filxhan”, por si zakonisht në mjekrën e okulistit të pozicionuar atje. Diagnoza është “shpërtheu” brenda pak minutash.

Mjekët nga UA në diagnostikimin mjekësor nuk janë të tepërta. Për aq të saktë dhe efikas sa diagnoza është, “Algoritmi nuk e sheh gjithë personin”. Vendimi për të trajtuar duhet të bëhet nga mjeku i cili mund të flasë me pacientin “, tha Kiefer.” Mjekët nuk do të zëvendësohen nga sistemi, por do të punojnë me të. “Schmidt-Erfurth mendon se AI do të ndryshojë përshkrimin e punës së okulistë dhe tekstet shkollore mund të bëhen të tepërta, sepse algoritmi është gjithmonë i përditësuar me shkencën. /Lajmi.net/