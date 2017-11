Intelektualët shaljanë: Mitrovica nuk do të udhëhiqet nga një gjysmanalfabet, kurrë më Agim Bahtiri

Intelektualët shaljanë i kanë reaguar, kryetarit të tanishëm të Mitrovicës dhe pretendentit edhe për një mandat nga AKR-ja, Agim Bahtirit.

Përmes një reagimi publik intelektualët shaljanë

Reagim i Intelektualve shaljanë akuzojnë Bahtirin se ka krijuar borxhe të kundërligjshme, dhe ka asfaltuar rrugë jashtë çdo kriteri.

“Si duket Agim Bahtirin e kanë kapur ethet e humbjes së zgjedhjeve të 19 nëntorit”, thuhet mes të tjerash në reagim.

Kjo është komunikata e plotë e intelektualëve shaljanë:

SHALA NUK KA SHKUAR NË ATË DITË QË TË UDHËHIQET NGA NJË NJERI I PA DITUR

Si duket Agim Bahtirin e kanë kapur ethet e humbjes së zgjedhjeve të 19 nëntorit, nga se ka pa se përkrahja e Valdete Idrizit për kryetare të Mitrovicës po shtohet dita ditës. Ka arsye se i kanë mbetur edhe shumë projekte dhe përfitime personale pa i realizuar, dhe mbi të gjitha, për borxhet e jashtëligjshme që i ka krijuar komunës me kamuflimin e disa asfalteve në regjionin e Shalës jashtë çdo kriteri mund ta dërgojnë në burg. Pra, Agim Bahtiri e ka pa se i ka ditën e numëruara, kështu që është duke e luajtur një kartë tepër të rrezikshme për qytetarët e Mitrovicës, atë të përçarjes ndërmjet regjioneve, në veçanti ndërmjet Shalës dhe Drenicës. Fatkeqësisht, këtë njeri që ka humbur çdo arsye vetëm e vetëm për të qëndruar edhe katër vjet në pushte po e shoqërojnë edhe ca individë pa kurrfarë kredibiliteti dhe kontributi për shaljanët në asnjë kohë, por që kanë patur vetëm ndonjë përfitim personal.

Le ta di Agim Bahtiri dhe klika e tij se kjo kartë nuk do t’i shitet kësaj here. Shaljanët janë aq të vetëdijshëm që ta dinë se kush është i denjë t’i udhëheq ata, e në këtë rast është bija e tyre Valdete Idrizi, e njohur andej e këndej që nga Europa deri në Amerikë, bijën e tyre me moton se do të jetë gjithmonë shaljane por kryetare e të të gjithëve pa dallim, Shalë, Denicë, Llap a Artakoll. Shaljanët kanë aq intelektual të të gjitha niveleve, të njohur jo vetëm në Mitrovicë e Kosovë, por edhe më gjerë, të cilëve do t’u besojnë se Agim Bahtiri, nuk është i denjë t’i udhëheq ata, sepse mbi të gjitha i mungon niveli intelektual në të gjitha fushat. Shaljanët janë të vetëdijshëm se e kanë obligim t’i ruajnë vlerat e Luftës së UÇK-së me pastërtinë e saj të dalluar, dhe gjithë amanetin e dëshmorëve, i cili ka qenë për bashkim e jo për përçarje. Jemi të bindur se shaljanët, andej e këndej në gjithë Mitrovicën do ta luftojnë thirrjen për përçarje Drenicë – Shalë sepse tradicionalisht i lidh miqësia, e mbi të gjitha, të gjitha luftërat kundër armikut i kanë bërë bashkë. Sa herë e ka kërkuar nevoja, Shala ka qenë vendstrehim për luftëtarët e Drenicës, por edhe sa herë e ka kërkuar nevoja Drenica ka qenë vend strehim për luftëtarët e Shalës. Kjo është dëshmuar me luftërat e Azem Bejtës, Ahmet Selacit, Shaban Polluzhës, Bislim Bajgorës, Ukshin Kovaçicës, Mehmet Gradicës, Sherif Tërstenës, e së fundi edhe me luftëtarët e UÇK-së. Shaljanë nuk do të mashtrohen me ca shirita asfalti, m’u në ditët e fundit të mandatit të Agim Bahtirit. Shaljanët nuk do të bien pre e mashtrimeve sepse tani më e kanë kuptuar se ato ishin vetëm premtime, premtime që nuk do të realizohen kurrë. Shala nuk ka shkuar në atë ditë që të udhëhiqet nga një gjysmanalfabet, andaj më 19 nëntor do t’i thonë: PO Valdete Idrizi, KURRË MË Agim Bahtiri./Lajmi.net/