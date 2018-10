Institucionet përballë ultimatumit të veteranëve të UÇK-së, kërkohet plotësimi i kërkesave

Institucionet e Drejtësisë dhe ato qeveritare po përballen me ultimatumin e dhënë nga veteranët e UÇK-së për listat e prokurorisë. Të njëjtit po kërkojnë të dijnë se pse veteranë të vërtetë janë futur në listat e mashtruesve.

Më 3 shtator të këtij viti, veteranët e Brigadës 113 në krye me Faik Zogajn protestuan para Kuvendit të Kosovës. Kërkesat e tyre lidheshin me zbardhjen e listave të prokurorisë si dhe lirimin e Sylejman Selimit.

Ata i kishin dhënë një muaj afat institucioneve për të vepruar, shkruan lajmi.net.

E vetë Zogaj, në një prononcim të dhënë gjatë ditës së sotme për lajmi.net ka thënë se shumica e kërkesave të tyre janë realizuar.

Madje siç thotë ai, edhe lirimi i ish-Komandantit të Përgjithshëm të UÇK-së, Sylejman Selimi, pritet të ndodhë në muajin nëntor.

“Kërkesa e parë është realizuar nga Kuvendi për listat e veteranëve të cilët janë futur në listat e veteranëve të rrejshë. Ndërkaq sa i përket Sylejman Selimit ai pritet që të lirohet në muajin nëntor. Na i kanë ofruar mundësitë që ne mos të kemi nevojë të protestojmë më “, ka thënë Zogaj.

Për kërkesa thuajse të njëjta protestuan rreth një javë më parë edhe veteranët e Dukagjinit.

Ata madje i dhanë ultimatum institucioneve për të vepruar deri më 8 tetor, shkruan lajmi.net.

Kryetari i OVL UÇK-së nga zona e Dukagjinit, Abdyl Mushkolaj, tha sot për lajmi.net se nga të gjitha kërkesat e tyre, është realizuar vetëm njëra.

Ai shtoi se nëse askush nuk merret me kërkesat e tjera, do të diskutohet edhe për veprimet e ardshme të veteranëve.

“Një pikë është realizuar, kemi kërkuar që ta dijmë se kush i ka nxjerrë emrat e veteranëve, po presim, kemi edhe shtatë ditë. Kemi edhe kërkesa tjera dhe shpresojmë që brenda javës do të merret një vendim. Nëse nuk merret, do të ulemi me shoqatat e dala nga lufta nga Dukagjini dhe do të shohim”, ka thënë ai.

Kujtojmë se Lajmi.net ka publikuar listat e të gjitha zonave të veteranëve të UÇK-së që prokuroria ka cilësuar se kanë përfituar jashtëligjshëm./E.D/Lajmi.net/