Instagram njofton platformën e re të videove me formë të gjatë

Instagram është i vendosur për të kapur çdo sekondë të fundit të kohës suaj të lirë.

Rrjeti social në pronësi i Facebook njoftoi të mërkurën IGTV, një platformë e re video-formatuese e gjatë që do t’u lejojë përdoruesve të caktuar të postojnë video deri në një orë.

Veprimtaria u vonua për më shumë se dy orë për shkak të çështjeve teknike.

Të gjithë përdoruesit e Instagram-it do të jenë në gjendje të postojnë video vertikale IGTV deri në 10 minuta – vetëm me përdoruesit me 10,000 ose më shumë pasues të aftë për të përfituar nga gjatësia 60-minutëshe, transmeton lajmi.net.

Instagram ka mbuluar më parë postimet e videos në 60 sekonda. /Lajmi.net/