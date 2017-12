Instagram bën thirrje për ruajtjen e kafshëve gjatë fotove Selfie

Ndërkohë që bota ka pranuar me mendjemadhësi selfie-të si diçka që nuk është duke u larguar plotësisht, kjo nuk do të thotë se është bërë një sjellje e pranueshme në të gjitha rrethanat.

Njerëzit kanë bërë kaq shumë gjëra në emër të një selfie, duke rezultuar në shkatërrimin e objekteve të pazëvendësueshme, dëmtimin e krijesave të gjalla, ndonjëherë edhe vdekjen.

Instagram, një nga parajsat më të mëdha për postimin e fotografive selfie, dëshiron të ndalë të paktën një prej tyre duke dekurajuar njerëzit që rrezikojnë kafshët.

Njerëzit do të bëjnë gjithçka selfie, veçanërisht nëse do të thotë të fitosh mijëra.

Një selfie i bukur me një kafshë ekzotike apo të egër është zakonisht çkado përveç e bukur. Në shumicën e rasteve, këto kafshë janë kapur dhe janë future në kafaz vetëm në mënyrë që turistët, të cilët mund ose nuk mund të dinë më mirë, mund të shkrepin selfie me kafshët. Dhe kur nuk ka kafshë të tilla që do të kapen, gjithmonë do të ketë njerëz që do të jenë të gatshëm të fitojnë ilegalisht për shumën e duhur. Në një mënyrë të shtrembëruar, selfie-të nxisin tregtinë e paligjshme të kafshëve.

Instagram dëshiron që ju të dini se nuk do të mbështes gjëra të tilla. Kur përdoruesit kërkojnë një hashtag që mund të lidhet me rrezikimin e kafshëve, do të hapet një paralajmërim dhe do të inkurajojë përdoruesit për të mësuar më shumë, duke i ridrejtuar ata në faqen e eksploatimit të kafshëve të egra. Gjithashtu, Instagram do të inkurajoj përdoruesit të raportojnë fotot dhe videot që shfaqin sjellje të tilla./Almakos/