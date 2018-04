Incidenti i armatosur në Tetovë, reagon BDI-ja

Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI) përmes një kumtese Almakos mohon se incidenti i sotëm në Tetovë ka të bëjë me aktivitetet e tyre partiake.

“Bashkimi Demokratik për Integrim edhe sot, sikurse edhe çdo ditë tjetër, ka vazhduar me aktivitetet e saja të zakonshme. Përgënjeshtrojmë çdo informacion lidhur me atë se sot në Bashkimin Demokratik për Integrim ka patur përleshje apo incident. Ne si subjekt politik nuk kemi dhe nuk mund të kemi përgjegjësi për incidentet eventuale që nuk kanë të bëjnë me Bashkimin Demokratik për Integrim dhe për Bashkimin Demokratik për Integrim”, thonë nga BDI.