Imazhe të reja nga Dhurata Dora, kaq tërheqëse duket në klipin e ri!

E bukur, sharmante dhe me shumë stil.

Kjo është këngëtarja e njohur, Dhurata Dora e cila tashmë është duke punuar në projekte muzikore që do t’i sjell së shpejti, shkruan lajmi net.

Ajo së fundmi përmes rrjeteve sociale ka sjell imazhe të reja nga dukja e saj në videoklipin e ri, për të cilin ka nis xhirimet.

Me një palë veshje ngjyrë ‘blue’ dhe me syze, Dhurata thjesht duket magjepëse me pamjen e mrekullueshme që ka.

Ajo siç shihet kësaj radhe vjen më ndryshe prej herave të tjera, por nuk mund të themi që nuk duket bukur.

“Trëndafil”, është bashkëpunimi i fundit me kantautorin nga Shqipëria, Flori Mumajesi që numëron 10 milion klikime. /Lajmi.net/