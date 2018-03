Imazhe mbresëlënëse të binjakëve identikë (Foto)

Binjakët identikë shpesh herë i ngatërrojnë njerëzit në rrugë, edhe pse ndoshta kanë karaktere krejtësisht të ndryshme.

Fotografi Peter Zeleëski nga Detroiti i SHBA-ve, ka kaluar vite tëra duke u munduar të gjej dhe fotografojë binjakët identikë nëpër rrugët e Londrës, transmeton Telegrafi.

“Kur fillova projektin pa dyshim se ishte atraksion vizual që më është dukur interesant, duke bërë portrete të binjakëve”, ka deklaruar Zeleëski për revistën Huck.

Fotografitë e tij kanë bërë xhiron e botës dhe janë publikuar në revista të ndryshme, ndërsa autori i fotografive është zotuar se nuk do të ndalet me kaq, duke qenë i bindur se me këtë projekt do të vazhdoj edhe në të ardhmen. /Telegrafi/