Imami shqiptar: Në xhenet ju presin femra me gjinj të dalluar (Video)

Një imam shqiptar, gjatë një ligjerate që është publikuar në rrjetin social Facebook, thotë se në xhenet njerëzit që janë fitimtar do të përfitojnë shumë gjëra të mira.

Ndër të tjera, thotë imami shqiptar, në xhenet ka gra me “gjinj të dalluar”.

“Në xhenet ka shpendë dhe ti i sheh duke fluturuar, dhe nëse të shkon mendja që ta hash ai nderpret fluturimin dhe t’vjen i pjeku. Në xhenet bën gjithë ditën marrëdhenie intime dhe nuk ndjen lodhje, në xhenet ka edhe treg; pra, bëhet biznes”, ka thënë ai.

“Allahu thotë se punëmbarët janë fitimtarë, ata do të përfitojnë. Thotë se vajzat e reja, me gjinj të dalluar, thotë, me të të njëjtës moshë. Thotë se ne i kemi krijuar ato të veçanta, dhe i kemi bërë atë beqaresha”, ka thënë ai.

Imami shqiptar thotë se “në xhenet gratë nuk do të kenë dhimbje”.