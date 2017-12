Ikën shirat por vjen acari: Si do të jetë moti nesër në Shqipëri

Pasi shkaktuan shkatërrime të mëdha, tashmë është larguar rreziku i përmbytjeve, ndërsa tani shqiptarët duhet të mësohet me të ftohtin e këtyre ditëve.

Mësohetr se gjatë ditës së nesërme moti do të jetë i kthjellët, kurse temperaturat do të bien edhe më shumë.

“Shqipëria mbetet me mot të kthjellët por të ftohtë si dhe vranësira kalimtare në ekstremin Verior gjatë paradites. Pasditja vijon me kthjellime deri në mbrëmje kur vranësira kalimtare shafqen herë pas here, në të gjithë zonat malore.

Temperaturat e ajrit do të bien lehtë në mëngjes ndërsa mesdita sjell një rritje me 2 – 3°C, kryesisht në zonat Veriore – Qendrore”., -parashikon Meteoalb.