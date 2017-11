Idrizi: Agim Bahtiri tallet me qytetarët

Në emisionin “Duel D” në RTV Dukagjini, kandidatët për kryetar të Mitrovicës, Valdete Idrizi dhe Agim Bahtiri kanë treguar se përse nuk duhet votuar kundër kandidati.

“Valdete Idrizi është larg meje jashtëzakonisht shumë në aspektin e vendimmarrjes, duarve të pastra, por ju e dini që Mitrovicës i duhet një njeri i cili është zot shtëpie, i cili sjell vendime të sinqerta për qytetarët e Mitrovicës. Valdetja nuk është zot shtëpie edhe nëse fiton, edhe pse nuk ka shanca”, ka thënë Bahtiri për kundër kandidaten e tij nga radhët e PDK-së.

Kurse Idrizi u shpreh “Agim Bahtiri nuk duhet të votohet sepse qytetarit ia dhamë rastin për katër vjet me pa punën e tij. Për katër vite varfëria është thelluar. Ka thënë se do të ketë qeverisje me duar të pastra, mirëpo ka pasur afera të mëdha. Agim Bahtiri nuk duhet votuar sepse tallet me qytetar”, u shpreh ajo.