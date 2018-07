ICC, e enjte kampionësh me 6 supersfida që nuk duhen humbur

Super ndeshje zhvillohen pas mesnatës në International Champions Cup.

Në orët e para të mëngjesit të së enjtes për të vijuar deri në agim të apsionuarit pas futbollit do t’i ndjekin 6 supersfidat e International Champions Cup turneut prestigjoz veror ku marrin pjesë klubet më të mëdha të Evropës dhe që zhvillohet në 3 kontinente të ndryshme.

Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të zbresin në fushë 10 super skuadra ndërsa dita e enjte do të mbyllet me duelin interesant mes Atleticos së Madridit dhe Arsenalit që do të luhet në orën 13:30 me atë shqiptare në National Stadium në Singapor.

E enjta do të nisë me përballjen mes dy superfuqiëve të futbollit europian, Juventusit dhe Bayern Munich, që në Philadelphia do të masin forcat në një duel që kurrësesi nuk duhet humbur. Për bardhezinjtë kjo është ndeshja e parë në International Champions Cup, ndërsa Bayerni luan takimin e dytë pas fitores 3-1 ndaj Paris Saint Germain.

Mungesat janë evidente në të dy kampet pasi një pjesë e lojtarëve janë ende me pushime për shkak të Botërorit, por yjet nuk do të mungojnë në këtë sfidë ndërsa kampionët e Gjermanisë janë disi më të kompletuar krahasuar me kampionët e Italisë. Dortmundi është skuadra që e ka nisur me marshin e 5-të këtë edicion të International Champions Cup dhe ka shanse reale për të fituar trofeun për kontinentin e Amerikës së Veriut.

Pas sukseseve ndaj dy gjigandëve angleze Manchester City-it dhe Liverpoolit skuadra e Lucien Favre sot do të ketë një përballje disi më të lehtë në letër ndaj portugezëve të Benficës dhe pse fusha e lojës mund të thotë tjetër gjë. Dortmund-Benifica do të startojë në 2:00 me orën shqiptare, takim që do të zhvillohet në Heinz Field të Pittsburgut. Në të njëjtën orë në East Rutherford në Neë Jearsey në fushë do të zbresin Liverpooli dhe Manchester City, dy skuadrat që në këtë sezon sipas të gjitha parashikave do të rivalizojnë fort për titullin kampion në Premier League.

The Reds janë më të avantazhuar për të triumfuar në këtë supersfidë pasi e kanë më të kompletuar skuadrën krahasuar me Citiziens të Guardiolës të cilët kanë shumë mungesa. Në orën 4:05 do të jetë radha e Romës dhe Tottenham Hotspur. Tifozët verdhekuq po e presin me padurim duelin e San Diegos për të parë për herë të parë në fushë në një ndeshje të vërtetë blerjet e reja si Pastore, Justin Kluviert, Bryan Cristante, Ivan Marcano e Ante Coric. Nga një duel italo-italian te tjetri sepse në 05:00 në Carson Milani i Gattusos me pronarë të rinj tashmë do të sfidojë Manchester United-in e Mourinhos, transmeton “SS”.

Një test gjeneral sidomos për kuqezinjtë të cilët nuk kanë patur shumë lojtarë të grumbulluar në Kupën e Botës. Pas 5 superndeshjeve që do të luhen në orët e para të mëngjesit të së entjes në orën 13:30 do të jetë radha e Atleticos së Madridit dhe Arsenalit për të mbyllur një ditë të mbushur me emocione dhe spektakël që e ofron vetëm International Champions Cup.