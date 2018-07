Ibrahimovic u drejtohet tifozëve të Milanit

Zlatan Ibrahimovic ka dërguar një mesazh për tifozët e Milanit.

Zlatan Ibrahimovic nuk e harron të kaluarën, sidomos periudhën e kaluar si futbollist i Milanit.

Sulmuesi i LA Galaxy është takuar me ish skuadrën e tij gjatë përgatitjeve të tyre në Los Angeles.

Ai po ashtu ka dërguar një mesazh për tifozët e Milanit, përcjell “lajmi.net”.

“Tung për të gjithë tifozët e Milanit, shpresoj që jeni mirë. Më mungoni shumë, më keni mbetur në zemër. Ju uroj shumë fat, jam gjithmonë me ju. Një përshëndetje të madhe”, deklaroi Ibrahimovic. /Lajmi.net/

Look who came to say hello! ❤⚫

Guardate chi è venuto a trovarci a Los Angeles questa sera! ❤⚫

👋🏻 @Ibra_official! #DevilsInUSA pic.twitter.com/i5F6s9XySj

— AC Milan (@acmilan) July 25, 2018