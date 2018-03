Reagimi i Ibrës ishte i "egër".

Zlatan Ibrahimovic ka përshëndetur sot skuadrën e Manchester United.

Gjatë një mesazhi në Instagram, mbrojtësi Eric Bailly i tha “ik pirdhu” me miqësi, përcjellë “Lajmi.net”.

Videon mund ta shikoni mëposhtë. /Lajmi.net/

Bailly: “F*** offfffff Zlatan 💩😂😂😂 Thank you for everything, Legend.” #mufc [Ig] pic.twitter.com/ZI3Kp2M81D

— United Xtra (@utdxtra) March 28, 2018