I ‘kujt’ do të jetë Flori Mumajesi? Kthehet në…

.

Vendndodhjen, artistëve si Flori Mumajesi është e vështirë t’ua përcaktosh.

Sapo e sheh në një koncert, ai shfaqet në një tjetër – sa në Shqipëri, në Kosovë, diasporë, po aq edhe përtej oqeanit.

Flori dhe studio e tij muzikore Threedots janë gjatë gjithë kohës në udhëtim me muzikën e tyre. Rrallëherë, në ndalesa si këto, rasti “për t’i kapur” nuk duhet humbur. Këtë herë, kantautori i njohur është në Tiranë dhe stacioni i radhës është Tv Klan.

Hera e fundit kur Florin e kemi parë pranë këtij ekrani ishte sezoni i kaluar ku ai ishte i ftuar për të qenë pjesë në rubrikën “Për drekë me mua” në “E diela shqiptare.” Ndërsa këtë herë, arsyeja e rikthimit në Tv Klan është një tjetër. Sipas revistës Class, kantautorin do të shohin shumë shpejt në ekran, por vendi mbetet akoma sekret.

Shumë programe të reja kanë nisur tashmë sezonin, të tjera pritet të nisin së shpejti, po ku do të jetë i ftuar Flori, akoma është mister. Do të jetë pjesëmarrës në ndonjë program të ri apo do të jetë i ftuar në ndonjë tjetër? Akoma nuk dihet asgjë me siguri. Ndërkohë vetëm në pak ditë do të nisë edhe progami i ri I moderatores Marina Vjollca, ku Flori mund të jetë pjesë e tij, apo do e shohim konkurrent në “Kënga Magjike”? Ende nk dihet, mëgjithatë sipas Revistës Class kantautorin do e shohim shpesh në Klan këto kohë.

Për momentin, e sigurt është që sa herë ndalet në Tv Klan, ka shumë miq për të takuar. Në hyrje të televizionit, Flori këtë herë ka takuar moderatoren Alketa Vejsiu dhe producenten Vera Grabocka.

Dy miqtë kanë përfituar nga rasti i këtij takimi për të përshëndetur njëri-tjetrin për produksionet respektive, por po ashtu, siç ndodh ngaherë, edhe të kujtojnë kohët e vjetra, kur Flori kompozonte këngët e Alketës në kohën që ajo prezantonte në festivale.