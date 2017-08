I kërkoi gruas ta shihte teksa bënte marrëdhënie me shokun e tij

Ndonjëherë duhet të jesh shumë i kujdesshëm me dëshirat seksuale pasi mund ta pësosh keq. Kështu i ka ndodhur edhe një të riu britanik i cili prej kohësh i kërkonte gruas të bënte seks me shokun e tij sepse donte që t’i shihte.

Pas disa refuzimesh ajo pranoi por… rezultati nuk ishte ashtu si ai e kishte menduar!

Ja çfarë i ka rrëfyer psikologes:

Letra

I tregova gruas time se kishte shumë kohë që kisha një fantazi seksuale që doja të ma bënte realitet. Në jemi bashkë prej 4 vitesh dhe një vit më parë jemi martuar dhe jemi bërë prindër të një djali. Prej kohësh unë doja që ta shihja gruan time duke bërë seks me një tjetër, dhe ia shpreha këtë dëshirë por ajo nuk pranoi në fillim. Kur largohesha për në punë e ngacmoja dhe i thoja të merrte shokun tim në telefon dhe ta ftonte në shtëpi për t’u njohur. Pas disa kohësh ajo e bëri vërtetë, me dijeninë time. Filluan të flirtonin dhe t’i dërgonin foto njëri-tjetrit por kur i këkrova që të bënin seks dhe unë t’i shihja, ajo nuk pranoi. Ndërsa tani ata kanë filluar të takohen fshehur meje dhe dyshoj se janë lidhur. Nuk di si t’ia bëj…”.

Përgjigjja e psikologes

E ke dëgjuar ndonjëherë atë shprehje: Kujdes se çfarë i uron vetes?! Epo ky është rasti jot! Ajo në fillim nuk donte por ti e shtyve dhe ja rezultati që nuk e parashikove. Nëse nuk do ta humbësh gruan tënde, fol me të dhe hiq dorë nga kjo dëshirë. Ndërkohë duhet të flasësh dhe me shokun tënd dhe t’i thuash që t’i qëndrojë larg asaj”. /Lajmi.net/