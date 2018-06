I humbin 450 euro në Mitrovicë, Fatmir Spahiut i ndodh e papritura

Fatmir Spahiu i njohur për publikun si Bufi, është emër shumë i dashur për publikun.

Aktorit gjatë ditës së sotme i ka ndodhur një ngjarje e papritur në qytetin e Mitrovicës, shkruan lajmi.net.

Derisa po qëndronte në Mitrovicë, atij i kishin humbur 450 euro, por për fat të mirë, kamarieri që ia gjeti ia kishte kthyer ato atij.

Ai e ka falënderuar publikisht djaloshin që ia ktheu paratë dhe e vlerësoi lartë këtë gjest.

“Sot tu shku per Mitrovice me pune u nala me pi kafe qe ne rethana tjera do te me kushtonte 451€ 🤪 Po du me falemnderu kete djalosh me profesion kamarier qe mi ka gjet dhe kthy 450€ te cilat me kishin ra nga xhepi ne Hib petrol ne Shkabaj. Me qe i ra puna e bonem edhe nje #selfie 🙂”, ka shkruar Fatmiri. /Lajmi.net/