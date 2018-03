I dënuari për aksidentin ku kishte humbur jetën këmbësori kërkon nga Apeli t’i zbutet dënimi

I dënuar me një vit e gjashtë muaj burgim, për shkak të shkaktimit të një aksidenti ku kishte humbur jetën një këmbësor, Qëndrim Rrustemi, përmes mbrojtëses së tij, Adelina Hoxha-Shabani, të enjten kërkoi nga Gjykata e Apelit zbutjen e dënimit ndaj tij.

Gjykata Themelore në Prishtinë, dega në Podujevë, në dhjetor të vitit të kaluar, të akuzuarin Rrustemi e kishte shpallur fajtor për veprën penale “rrezikim i trafikut publik” dhe të njëjtit i kishte shqiptuar dënim në kohëzgjatje prej një vit e gjashtë muaj burgim.

Në këtë dënim, Rrustemit do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak nga 2 korriku 2016 deri më 30 qershor të po të njëjtit vit.

Mirëpo, e pakënaqur me lartësinë e dënimit ka mbetur mbrojtja e të akuzuarit Rrustemi.

Kjo, për shkak se i akuzuari kishte lidhur marrëveshje për pranim të fajësisë më Prokurorinë Themelore në Prishtinë, ashtu që, ishin pajtuar që gjykatës së shkallës së parë, t’i propozojnë një dënim prej një viti burgim për të akuzuarin, kurse shkalla e parë, ndaj të akuzuarit ka shqiptuar dënim më të lartë se sa marrëveshja mes të akuzuarit dhe prokurorisë.

Në fjalën e saj para kolegjit të Apelit, mbrojtësja e të akuzuarit, avokatja Adelina Hoxha-Shabani, tha se në momentin e shkaktimit të aksidentit, i mbrojturi i saj ka qenë duke shkuar në punë për të siguruar të ardhura për familjen e vet.

“I mbrojturi im, nuk ka dal për qejf atë ditë që të shëtitet duke vozitur shpejt, mirëpo ai ka qenë duke shkuar në punë në mënyrë që të siguroj të ardhura për familjen e vet”, tha Hoxha-Shabani.

Tutje, mbrojtësja e të akuzuarit tha se, me prokurorinë kanë bërë marrëveshje qysh në fillim, para ngritjes së aktakuzës e para fillimit të gjykimit.

“Unë e kuptoj që gjykata nuk është e lidhur me marrëveshjen e pranimit të fajësisë, mirëpo e njëjta mendoj që është dashur të merr parasysh këtë marrëveshje, pasi që ne edhe kemi hequr dorë nga e drejta për zvogëlim të dënimit prej 20 % nën minimumin ligjor që parashihet në këto rast”, deklaroi Hoxha-Shabani.

Për fund, Hoxha-Shabani tha se nëse marrëveshja për pranim të fajësisë nuk i shkon në favor të të akuzuarit, atëherë nuk e di se pse ekziston ky institut juridik.

Në anën tjetër, pala e dëmtuar në këtë rast, Bajram Abazi, tha se krejt këtë punë ia kanë lënë gjykatës të vendos, derisa sa i përket kërkesës pasurore juridike, i dëmtuari tha se kanë filluar procedurat në gjykatë.

Në ndërkohë, hudhjen poshtë të ankesës së të akuzuarit dhe vërtetimin e aktgjykimit të shkallës së parë, ka kërkuar Prokuroria e Apelit përmes një parashtrese dërguar gjykatës së shkallës së dytë.

Qëndrim Rrustemi, akuzohet se më 2 korrik 2016, në rrugën rajonale Podujevë-Kërpimeh, derisa ka qenë duke drejtuar automjetin e tipit Volkswagen, pa patentë shofer, nga pakujdesia ka shkelur ligjin mbi trafikun publik me ç ‘rast ka rrezikuar jetën dhe dëmtuar trupin dhe pasurinë e njerëzve.

Sipas aktakuzës, i akuzuari pa u bindur mirë se me një veprim të tillë nuk i rrezikon pjesëmarrësit e tjerë në komunikacion, ka ndërmarrë veprimin e tejkalimit të automjetit i cili qarkullonte para tij dhe i njëjti në pamundësi të kyçjes në shiritin e tij, ka kaluar në anën e kundërt të drejtimit e më as edhe në trotuar me ç ‘rast ka goditur këmbësorët, Ilmi Abazi dhe Bajram Abazi./Betimiperdrejtesi/

Lëndimeve të pësuara në këtë aksident, nuk kishte mundur ti bëj ballë Ilmi Abazi, i cili kishte ndërruar jetë kurse lëndime të rënda trupore kishte pësuar Bajram Abazi.