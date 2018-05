I bie pishman Agim Bahtiri, nuk shkon në Vetëvendosje

“Unë jam dhe do të vazhdoj të jem në AKR. Jam zëvendëspresident i AKR-së”, ka thënë Bahtiri.

Kryetari i Mitrovicës ka thënë se afërsia e tij me Kurtin do të mbetet në kuadër të shoqërisë së tyre, ndërsa vetë ai nuk do të shkojë në Vetëvendosje.

Një javë më parë u raportua se kryetari i Mitrovicës, Agim Bahiri, do të kalonte në Vetëvendosje, duke bashkuar rrugën politike me liderin e VV-së, Albin Kurtin, të cilin e kishte përkrahës në zgjedhjet lokale.

Kishte rënë në sy mbështetja e madhe që lideri i VV-së i dha Bahtirit gjatë zgjedhjeve lokale nëntorin e kaluar.

Para se të raportohej që kryetari i Mitrovicës me gjasë do të kalonte në Vetëvendosje, ishin dhënë indikacione edhe më herët për pakënaqësitë e tij në ARK. Ai nuk ishte aspak i kënaqur kur shefi i tij, Behgjet Pacolli, u bë bashkë me PDK-në, AAK-në dhe Nismën për ta krijuar Qeverinë.

Deri në krijimin e koalicionit qeverisës, Bahtiri mohonte se partia e tij bashkëpunon me PDK-në, ndërsa ishte i interesuar për negociata me VV-në.

Bahtiri pati koalicion me Vetëvendosjen gjatë balotazhit në Mitrovicë. Kurti shihej krah tij gjatë gjithë kohës së fushatës, madje më shumë sesa që shihej me Shpend Ahmetin apo Qëndron Kastratin, të cilët gjatë zgjedhjeve ishin kandidatë të VV-së.

Ndërsa, pasi Bahtiri mori mandatin e dytë si kryetar i Mitrovicës, Kurti i shkonte për vizitë në komunë.