Hyri në ‘ferk’ për Cozmanin por sot ai nuk flet me Albert Krasniqin

Ka kaluar një vit që kur Albert Krasniqi hyri në konfliktin mes Cozman dhe Noizyt, duke përkrahur reperin e BS dhe për shkak të tij qëndroi në burg, pasi që plagosi Noizyn.

Por, sot, Cozman bashkë me disa nga anëtarët e Babastars, Getoar Selimin, Onatin dhe Dekorim Sahitin nuk flasin me Albert Krasniqin, madje, i kanë hequr edhe ‘followin’ në Instagram, shkruan lajmi.net

Një gjë e tillë, nuk është pritur aspak nga Cozman, pasi Alberti protestoi për padrejtësitë që Geti i bënë atij në grup, të paktën kështu pati thënë Alberti në mesazhin dërguar Getoarit.

I ngjajshëm Cozman sqaron krizën që ndodhi brenda ‘BabaStars’

Përpos kësaj, Cozman është një nga shokët më të cilët është rritur Alberti, por, as ky fakt, as rrezikimi i jetës së Albertit për Cozman dhe as protestimi i Albertit në të mirën e tij nuk kanë ndikuar fare që reperi t’ia mbajë anën shokut të tij.

Në fakt, sipas kësaj, i bie që Cozman ta ketë ‘tradhtuar’ shokun e tij, për shkak të biznesit!

Sido që të jetë, Alberti vazhdon të ketë miqësi me Skivin, Majk dhe Agon Amigën, pasi me ta ndiqet në rrjetet sociale.

Po ashtu, Alberti vazhdon jetën si biznismen dhe në rrjetet sociale po tregon sa i lumtur është me familjen dhe miqtë e tij./Lajmi.net/