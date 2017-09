Huqje e VV-së apo tentim arsyetimi i dhunës: Krasniqi e dinte që në emision ishte i ftuar Zeka (Video)

Debati ndërmjet Frashër Krasniqit dhe Milaim Zekës i cili eskaloi në dhunë ka shkaktuar reagim të ashpër.

Pas një komunikate nga Nisma, disa orë më vonë reagoi edhe Vetëvendosja e cila akuzoi Milaim Zekën për fjalorin e përdorur.

Madje në komunikatën e kësaj partie thuhet se Krasniqi nuk e dinte që do të ishte në debat me Milaim Zekën, raporton lajmi.net

“Frashër Krasniqi dhe Lëvizja VETËVENDOSJE! nuk kanë qenë të njoftuara me kohë se kush do të ishte bashkëbiseduesi, sipas standardeve profesionale të cilat praktikohen gjatë organizimit të emisioneve të tilla të debateve TV”, thuhet në komunikatën e VV-së.

Por, ndryshe nga VV mendonte Frashër Krasniqi në fillim të debatit me Milaim Zekën.

Ai iu drejtua haptasi Zekës duke i thënë se “kam ardhur me t’i thanë do sene ty”, raporton lajmi.net

“Arsyeja pse kam pranuar me ardh sot në debat osht veç me ti thanë do sene ty për shkak se e ke degradu komplet institucionin e Kuvendit te Kosoves”, kishte thënë Frashër Krasniqi në fillim të debatit.

Nga kjo del se deklarata e VV-së me të deputetit Krasniqi janë krejtësisht të ndryshme.

Në videon e mpëoshtme, nga minuta 28:00 mund ta ndiqni kur Krasniqi deklaron se e dinte që do të ishte në debat me Milaim Zekën. /Lajmi.net/