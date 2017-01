Humbin shpresat për liberalizim të vizave më 2017

Kosova mund të mos radhitet në mesin e shteteve me lëvizje të lirë as edhe në këtë vit, marrë parasysh zhvillimet e brendshme dhe problemet politike në vend, thonë disa të rinj të anketuar nga Radio Evropa e Lirë.

Në rubrikën e përjavshme “VOX” , të rinjtë e anketuar thonë se që nga vitit 2010, kanë dëgjuar vetëm premtime, por gjendja ka mbetur e njëjtë.

Tani, pas gjithë këtyre ngjarjeve që kanë ndodhur, ata thonë se i kanë humbur shpresat për liberalizim të vizave.

Antigona Imeri është studente në Universitetin e Prishtinës. Ajo thotë se nuk pret që të ketë liberalizim të vizave gjatë këtij viti:

“Jo nuk pres të ketë. Ashtu siç nuk ka pasur deri tani, nuk pres se mund të ketë edhe gjatë këtij viti”.

Ngjashëm shprehet edhe Ardita Xhelili:

“Nuk besoj se do të ketë, nuk ma merr mendja”.

Kosova llogaritet të jetë një ndër vendet më të izoluara në Evropë dhe për t’u mundësuar qytetarëve të saj lirinë e lëvizjes në vendet e BE-së, ajo duhet t’i përmbushë edhe dy kriteret e mbetura; ta ratifikojë Marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe të fuqizojë përmes rezultateve konkrete luftën kundër korrupsionit.

Drilon Tahiri, student në Fakultetin Ekonomik, thotë se përveç premtimeve të dhëna për liberalizimin e vizave, autoritetet e vendit nuk kanë bërë as një hap konkret përpara për këtë çështje.

“Jo nuk pres se do të ketë, kur shihet se në çfarë gjendje të rëndë politike po kalon vendi, dhe duke parë kundërshtimet e mëdha që kanë deputetët e partive në pushtet dhe opozitës për çështje të caktuara”, thotë Driloni.

Mungesa e konsensusit politik për ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, thotë Faton Rizani, student i Fakultetit Juridik, do ta bëjnë të paarritshëm liberalizimin e vizave edhe për një kohë të gjatë.

“Jo nuk mendoj, për arsye se një vit na ka shkuar dhe nuk jemi marrë vesh me çështjen e demarkacionit dhe nuk mendoj as këtë vit se do të ketë liberalizim”, thotë Fatoni.

Blend Morina, student i Mjekësisë e sheh më se të nevojshëm liberalizimin e vizave. Ai thotë se duke parë rëndësinë e lëvizjes së lirë të të rinjve, udhëheqësit e vendit duhet të bëjnë më shumë në këtë drejtim.

“Do të doja të shpresoja që këtë vit do të ketë një risi dhe të bëhet liberalizimi i vizave, sepse do të na shërbente më shumë për studime dhe për të pasur një të ardhme më të mirë”, thotë Blendi.

Nëse do të bëhej liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës, të rinjtë thonë se do ta shfrytëzonin më shumë për studime jashtë vendit dhe për qëllime turistike.

Abetare Syla, studente e Fakultetit të Arteve, thotë se do t’i shikonte mundësitë për studime jashtë vendit:

“Ne nuk jemi gati si shtet të kemi liberalizimin e vizave, pavarësisht asaj që ne kemi dëshirë dhe kemi nevojë të kemi liberalizimin e vizave në mënyrë që të mund të shkojmë për studime, për punë dhe për qejf, për të shëtitur jashtë Kosovës”.

Edhe Blend Morina, student i Mjekësisë, thotë se liberalizimin e vizave do ta shfrytëzonte për të studiuar diku në vendet e Bashkimit Evropian.

“Unë do ta shfrytëzoja më shumë për të shkuar në një universitetet diku jashtë dhe që të ketë diçka më mirë sesa që pritet të ketë në Kosovë”, thotë ai.

Ngjashëm, shprehet edhe Leonita Berisha:

“Do të doja të studioj jashtë, por me këto mundësi, nuk e di se a do të kishim mundur. Nuk e di”.

Ardita Xhelili, ndërkaq, mendon se liberalizimi i vizave do të ishte një mundësi e mirë edhe për punësim jashtë vendit.

“Ndoshta për të rinjtë do të ishte më mirë për punësim, pasi po shihet se nuk ka punësim”, thotë ajo

Për qëllime turistike liberalizimin e vizave thotë se do ta shfrytëzonte edhe Drilon Tahiri:

“Do të udhëtoja”.

Të rinjtë, po ashtu, thonë se liberalizmi i vizave nuk do të mund të shfrytëzohet edhe aq shumë nga të rinjtë për shkak të kushteve jo të mira ekonomike që kanë ata.

Antigona Imeri shprehet:

“Po edhe nëse ndodh, nuk mundta shfrytëzojmë, nëse është ashtu siç tregonin se se duhet të kemi para në bankë. Nuk mundemi ta shfrytëzojmë se ne jemi vetëm studentë”, thotë ajo.

Një numër i madh i qytetarëve të Kosovës jetojnë në vende të ndryshme të botës, dhe për të afërmit e tyre që janë në Kosovë liberalizimi i vizave do t’iu mundësonte atyre që t’i vizitojnë ata.

Faton Rizani, student i Fakultetit Juridik thotë se ka shumë të afërt që jetojnë në vendet e BE-së dhe se udhëtimin e tij të parë, nëse do të bëhej liberalizimi i vizave, do ta bënte në Belgjikë.

“Liberalizimin e vizave do ta shfrytëzoja për t’i vizituar të afërmit e mi, kam familjarë që jetojnë në Belgjikë, atje do të shkoja”, thotë ai.

Mospërmbushja e kritereve të përcaktuara nga Bashkimit Evropian, mund ta lërë Kosovën pa u përfshirë në procesin e liberalizimit të vizave edhe gjatë vitit 2017, kanë tërhequr vërejtjen njohës të proceseve integruese evropiane.(REL)