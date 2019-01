Humbi betejën me kancerin, ndërron jetë këngëtari i njohur

Fituesi i çmimit 'Grammy' James Ingram vdes në moshën 66 vjeçare pas luftës që pati me kancerin e trurit.

Artisti fitues i çmimit Grammy, James Ingram, ka vdekur në moshën 66 vjeçare pasi thuhet se tash e një kohë ka luftuar me kancerin e trurit, shkruan dailymail transmeton lajmi.net.

Burimet i thanë TMZ-së këngëtari R&B kishte qenë duke luftuar me kancerin e trurit për një periudhë të gjatë kohore.

James është një këngëtar dhe kompozitor, veprat e të cilit përfshijnë “When You Love Someone”, “The Day I Fall In Love”, and writing credits on the Michael Jackson hit P.Y.T. (Pretty Young Thing). /Lajmi.net/