Hudhet kallëzimi penal ndaj prokurorit Ali Ajdini

Prokuroria Themelore në Gjilan ka hudhur kallëzimin penal të parashtruar nga avokati Nasuf Hasani ndaj prokurorit në Prokurorinë Themelore në Prishtinë, Ali Ajdini.

Sipas njoftimit të datës 25 korrik 2017, kallëzimi penal është hudhur ngase nuk janë vërtetuar elementet e kryerjes së veprës penale “keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”.

Sipas prokurorit të rastit, Agron Uka, në kallëzim penal nuk janë argumentuar elementet e veprës penale që të ekzistojë dyshimi i bazuar që kjo çështje të shkojë në procedim të mëtutjeshëm.

Më 19 maj 2017, avokati Hasani kishte parashtruar kallëzim penal ndaj prokurorit Ajdini në Prokurorinë Themelore në Prishtinë.

Këtë kallëzim penal, avokati Hasani e kishte parashtruar si rrjedhojë e një shqyrtimi gjyqësor të datës 28 maj 2017 të mbajtur në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Sipas kallëzimit penal, në këtë shqyrtim prokurori Ajdini ka urdhëruar verbalisht policët në sallë që ta arrestojnë avokatin Hasani, me pretendimet se ky i fundit ka kanosur palën e dëmtuar.

Hasani në kallëzim penal, kishte vlerësuar se veprimet e prokurorit Ajdini, kanë qenë në kundërshtim me Ligjin për Prokurorin e Shtetit.

Ndërsa, në njoftimin e lëshuar nga Prokuroria Themelore e Gjilanit rreth hudhjes së kallëzimit penal thuhet se avokati Hasani nuk ka arritur të ofrojë dëshmi se prokurori Ajdini ka vepruar në kundërshtim me dispozitat ligjore, për shkak se të gjithë ata që zbatojnë ligjin, duhet vërtetuar fakte dhe prova konkrete me të cilat bazohet një dyshim i arsyeshëm për të ardhur deri te e vërteta konkrete.

Sipas vlerësimit të prokurorit Uka në Prokurorinë Themelore në Gjilan, prokurori Ajdini ka vepruar si person zyrtar-prokuror i shtetit konform Ligjit mbi Prokurorin e Shtetit si dhe ka zbatuar Kodin Penal të Republikës së Kosovës.

Avokati Hasani, në një prononcim të dhënë për “Betimi për Drejtësi”, ka thënë se të njëjtin kallëzim penal do ta përsëris, ku do të propozoi të ftohen si dëshmitarë gjyqtarja e çështjes Albina Shabani-Rama si dhe personi të cilin pretendohet se e ka kanosur.

Hasani, tutje tha se konsideron se prokurori Uka, ka shkelur nenin 4 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, gjegjësisht parimin e së drejtës Ne Bis in Idem, ngase procedura penale ndaj çdokujt pushon vetëm me vendim të formës së prerë të gjykatës kompetente. Në këtë rast, sipas avokatit Hasani, prokurori Uka ka hudhur kallëzimin penal në mënyrë të kundërligjshme duke mos e intervistuar as avokatin si parashtrues të kallëzimit penal, as personin të cilin pretendohet se e ka kanosur avokati Hasani e as të pranishmit në shqyrtimin gjyqësor.

Ai ka shtuar se do të bëjë ankesë në Zyrën e Prokurorit Disiplinor (ZPD) ndaj prokurorit Agron Uka, me arsyetimin se i njëjti nuk e ka kryer detyrën e vet drejt zbulimit të veprave penale.

Avokati Hasani më 17 prill të këtij viti kishte paraqitur ankesë në ZPD edhe ndaj prokurorit Ajdini, me arsyetimin se ai që nga fillimi i kësaj çështje penale nuk u është përmbajtur përgjegjësive të përkufizuara me Ligj.