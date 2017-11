Hoxhaj: Serbia s’mund të kërkojë dialog, kur vazhdon të bëjë presion për tërheqjen e njohjeve për Kosovën

Serbia ka nisur një fushatë agresive të presionit ndaj vendeve që e kanë njohur Kosovën, duke u munduar t’i bëjë që ta tërheqin vendimin e tyre.

Reagimi i Hoxhajt, erdhi kur jo më larg se sot, kryeministri i Maqedonisë, Zoran Zaev në konferencën për media me homologen e tij serbe tha se Maqedonia nuk do ta marrë në konsideratë tërheqjen e njohjes për Kosovën. Ai shtoi që zgjidhja e problemit Kosovë Serbi do të gjendet përmes dialogut.

Të njëjtën fushatë Serbia e ka bërë edhe në raport me Surinamin dhe Guinea Bissaun së fundmi, mirëpo ende nuk ka pasur reagime nga zyrtarët e Bashkimit Evropian në lidhje me këto veprime.