Hoxhaj: Pas balotazhit do rrisim numrin e komunave në krahasim me vitin 2013

Partia Demokratike e Kosovës synon që pas raundit të dytë të zgjedhjeve lokale, që do të mbahet më 19 nëntor të qeverisë në 12 komuna të Kosovës.

Kjo parti e cila është në balotazh në 10 komuna, më 22 tetor ka fituar vetëm në Drenas në raundin e parë me kandidatin Ramiz Lladrovci.

Zëvendëskryetari i kësaj partie, Enver Hoxhaj në një intervistë për lajmi.net ka thënë se PDK është fituese edhe në Skenderaj, pasi sipas tij, edhe pse kanë mbështetur kandidatin e pavarur Bekim Jashari kanë marr mbi 70 për qind të votave për asamble.

Hoxhaj ka vlerësuar se PDK më 22 tetor ka kthyer besimin e qytetarëve, si rezultat i programit dhe kandidatëve të duhur.

Ai ka folur edhe për koalicionet e mundshme, duke theksuar se koalicioni i tyre do të jetë më shumë më qytetarët, por do të shqyrtojnë mundësitë për ndonjë marrëveshje më paritë tjera politike.

Hoxhaj në këtë intervistë flet edhe për pozicionimin e PDK-së në Gjilan për raundin e dytë. si dhe për zgjedhjet e brendshme në PDK.

Lajmi.net: Si e vlerësoni rezultatin e zgjedhjeve për PDK-në?

Hoxhaj: Rezultati i dalë nga zgjedhjet e 22 tetorit ka dëshmuar edhe njëherë që Partia Demokratike e Kosovës është forcë e madhe politike në vendin tonë. Ne kemi arritur që përkundër të qenit në pozitë për 10 vite pandërprerë, ta mbajmë por edhe ta rikthejmë besimin e qytetarëve. Qytetarët e Kosovës, e dinë që PDK është e vetmja parti që ka organizimin dhe strukturën e duhur për të udhëhequr me Kosovën qoftë në nivelin qendror qoftë në atë komunal.

Pa dyshim që në këtë rezultat, i cili për PDK-në është i kënaqshëm ka ndikuar edhe përzgjedhja e kandidatëve, të cilën kanë profilet e duhura për qytetet e duhura. Këtu mund t’i përmend konkretisht Shaqir Totajn në Prizren, si dhe qytetet ku kemi rikthyer fuqishëm besimin me dy kandidatë të jashtëzakonshëm, Valdete Idrizin në Mitrovicë, Agim Aliun në Ferizaj, komuna këto të cilat i kemi humbur në vitin 2013. Pa lënë anash edhe kandidatë të tjerë të cilët kanë shënuar rezultate shumë të mira dhe udhëheqin bindshëm me numër të votave në komunat përkatëse, si dhe ata që kanë arritur të shkojnë në balotazh.

Lajmi.net: PDK ka fituar vetëm në një komunë më 22 tetor, pse mendoni se ndodhi kështu?

Hoxhaj: Në fakt PDK ka arritur ta ruajë elektoratin e saj, duke shënuar fitore në 12 komuna. Dy prej tyre kanë qenë fitore pa balotazh: njëra në Drenas, me z. Lladrovci, ndërsa tjetra në Skenderaj meqë megjithëse e kemi mbështetur kandidatin e pavarur z. Jashari, ne i kemi fituar 70% të votave për asamble komunale. Po ashtu, Partia Demokratike e Kosovës është në balotazh në 10 komuna të tjera, shtatë prej të cilave udhëheqim dukshëm me numër të votave. Ndoshta një disavantazh nëse mund ta quajmë i zgjedhjeve lokale është fakti që ka numër të madh të kandidatëve në garë, dhe kjo ndikon drejtpërdrejt në shpërndarjen e votave të qytetarëve, gjë që e bën shumë të vështirë për kandidatët pa dallim partie që të shënojnë fitore në rundin e parë të zgjedhjeve.

Lajmi.net: Nga rezultatet e para del se PDK ka humbur primatin e partisë më ta madhe në vend. A besoni se do ta ndryshoni këtë pas raundit të dytë?

Hoxhaj: Dallimi në votë në mes neve si parti politike dhe Lidhjes Demokratike është shumë i vogël. Edhe pse statistika mund të masë çdo gjë, e natyrisht edhe mbështetjen për njësubjekt politik, por në realitetin politik kjo nuk është relevante. Në rundin e dytë, ne presim të marrim edhe 10 komuna shtesë, mirëpo kjo nuk mund ta ndryshojë renditjen e partive, pasi që kjo renditje bëhet me numërimin e votave për asamble.

Lajmi.net: Pas raundit të dytë sa komuna mendoni se do t’i udhëheqni dhe ku mendoni se do të fitoni?

Hoxhaj: Partia Demokratike e Kosovës në këto zgjedhje është përqendruar në plan dhe program konkret, të matshëm, me qëllime konkrete që prekin drejt për së drejti jetën e qytetarëve nëpër fshatra dhe qytete. Kjo, mendoj është mënyra e duhur e qeverisjes pasi që premtimet megalomane kanë rëndësi në nivel qendror, por niveli lokal ka më shumë nevojë për projekte dhe plane konkrete dhe në këto do të përqendrohemi në 4 vitet e ardhshme. Për këtë arsye, ne presim që pas balotazhit të qeverisim më 12 komununa të Kosovës, që do të thotë të qeverisim me dy komuna më shumë sesa në mandatin e kaluar të qeverisjes lokale.

Lajmi.net: Në këto situata zakonisht krijohet edhe koalicione me paritë tjera. A do të bëni koalicione në raundin e dytë?

Hoxhaj: Koalicioni jonë do të jetë më shumë me qytetarët sesa me ndonjë parti politike. Megjithatë, aktualisht Partia Demokratike nuk ka ndonjë vendim se a do të bëhet ndonjë koalicion parazgjedhor, mbi çfarë parimesh apo me cilat parti. Natyrisht, që kur bëhen marrëveshje me parti politike, përtej vijave programore, ndahet edhe interesi në mes të partive politike në kuptimin e përfaqësimit të një subjekti politik. Por, se në cilat baza do të ndërtohet është herët të thuhet.

Lajmi.net: Në dy qendra të mëdha Prishtinë e Gjilan, nuk jeni në garë. A do ta përkrahni ndonjë subjekt?

Hoxhaj: Në çfarë komune kë do ta mbështesim do të varet nga vullneti politik i degës përkatëse të PDK-së si dhe nga një analizë më e gjerë që duhet ta bëjë kryesia e PDK-së për të gjitha degët veç e veç.

Lajmi.net: Keni paralajmëruar se do të këtë zgjedhje te brendshme ne PDK pas zgjedhjeve lokale, pse këto zgjedhje kur dihet se konventa zgjedhore është mbajtur në mars të këtij viti?

Hoxhaj: Zgjedhjet e brendshme duhet të mbahen në të gjitha nivelet e partisë, meqë ka një kohë që PDK-ja nuk ka organizuar zgjedhje të brendshme me të gjitha degët, nëndegët dhe strukturat e saj. Në konventën e fundit ne vetëm kemi marrë vendim për t’ua vazhduar mandatin e organeve drejtuese të partisë, përderisa në konventën e re duam që kjo të përfshijë mbajtjen e zgjedhjeve në të gjitha nivelet e partisë. Përtej këtij procesi zgjedhor të rregullt, qëllimi ynëështë që PDK-ja të jetë sa më e hapur ndaj shoqërisë, rinisë dhe gruas në Kosovë, ku pjesët dhe personat më dinamikë të shoqërisë kosovare dhe grupe të ndryshme profesioniste duhet t’i bashkohen PDK-së.

Lajmi.net: A priten ndryshime në strukturat e partisë pas këtyre zgjedhjeve?

Hoxhaj: Qëllimi ynë është që PDK-ja ta vazhdojë reformën e saj të brendshme e cila ka filluar veçse me mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Se çfarë ndryshime do të sjell është e vështirë të parashihet meqë kjo është çështje që duhet debatuar në parti, por pritjet tona janë që të ketë ndryshime edhe programore si dhe ndryshime përmes ardhjes së njerëzve të rinj./Lajmi.net/