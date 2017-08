Hoxhaj: Dalim me tjetër kandidat për kryeparlamentar, nëse votohet Qeveria “Haradinaj”

Zëvendëskryetari i PDK-së, Enver Hoxhaj pas takimit ka thënë se e drejta për ta propozuar kandidatin për kryetar të Kuvendit i takon koalicionit PDK-AAK-Nisma (PAN) dhe se janë të vendsour që këtë të drejtë ta ushtrojnë.

Hoxhaj pas takimit me përfaqësuesit e partive politike ka thënë se është mirë që kryeuesi i seancës ka thirrë një takim të përbashkët, ndërsa ka përsëritur qëndrimin kryetarit të PDK-së, Kadri Veselit që PDK mund të dal me kandidatë tjetër për kryetar të Kuvendit, me kusht që subjektet tjera ta votojnë Qeverinë “Haradina”, shkruan lajmi.net

Hoxhaj ka thënë se kanë kërkuar që të mërkurën të mbahet një takim tjetër konsultativ në orën 10.

Ai poshtu ka thënë se vendi ka nevojë për koncenzues, por ka përjashtuar mundësinë e një qeverie gjithëpërfshirëse siç ka propozuar Behgjet Pacolli. “Ne jemi të vendosur për të respektuar rezultatin e zgjedhjeve të 11 qershorit”, ka thënë Hoxhaj. /Lajmi.net/