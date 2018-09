Hoxha takohet me ministren austriake, Kosova dhe Austria do të intensifikojnë bashkëpunimin

Ministrja e Integrimeve Europiane Dhurata Hoxha, është takuar me Ministren Austriake për Gratë, Familjen dhe Rininë, Dr.Juliane Bogner- Strauß, me të cilën diskutuan për rrugën integruese të Kosovës me focus në promovimin e të drejtave të grave dhe barazisë gjinore.

Përmes një statusi në Facebook, Hoxha tha se kërkoi intensifikim të bashkëpunimit me Austrinë në fuqizimin e të rinjve dhe rolin e tyre në shoqëri.

‘Gjatë pjesëmarrjes në Kongresin e 14-të të Rajoneve dhe Qyteteve të Evropës, që po mbahet në Salzburg, takova Ministren Austriake për Gratë, Familjen dhe Rininë, Dr. Juliane Bogner-Strauß.

Gjatë këtij takimi, diskutuam për rrugën integruese të Kosovës me fokus në promovimin e të drejtave të grave dhe barazisë gjinore. Theksova se Kosova është e përkushtuar që të promovojë barazinë gjinore jo vetëm në Kosovë por të luaj rol proaktiv edhe në rajon lidhur me këtë temë.

Po ashtu, kërkova intensifikimin e bashkëpunimit me Austrinë në fuqizimin e të rinjve dhe rolin e tyre në shoqëri, me ç’rast kërkova bashkëpunim dhe projekte të përbashkëta ku do të përfitonin të rinjtë tanë.

Ministrja Bogner-Strauß, ofroi mbështetjen e saj për Kosovën dhe ofroi bashkëpunim më intensiv në të ardhmen mes dy vendeve sidomos për mundësi të reja për të rinjtë tanë’,ka shkruar më tej Hoxha.