Hoxha: BE-ja duhet t’i mbajë fjalët në raport me vendet e Ballkanit

Ministrja e Integrimit Evropian, Dhurata Hoxha, po merr pjesë në Konferencën ndërkombëtare në Maribor të Sllovenisë, “Parlamenti i Adriatikut”, ku marrin pjesë personalitete nga të gjitha vendet e Ballkanit.

Ajo po merr pjesë në panelin me temën, Ku është BE: Zgjerimi në fokus, ku së bashku me ekspertët e rajonit, do ta trajtojnë këtë temë.