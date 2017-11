Hoti tregon se kush do të jetë qifti i parë që do të kurorëzohet nga “kryetari” Arban Abrashi

Sonte është martuar ish këshilltari i Isa Mustafës, tash asambleist në Kuvendin e Prishtinës, Arban Abrashi.

Në dasmën e tij kanë marrë pjesë shumë personalitete politike. Në mesin e tyre ka qenë edhe Avdullah Hoti, shef i Grupit Parlamentar të LDK-së në Kuvendin e Kosovës.

“Sonte me miq ne dasmën e Beses dhe Sokolit. Ky do te jete qifti i pare qe do te kurorëzohen nga Kryetari i ardhshëm i Prishtinës, Arban Abrashi. Urime Besës dhe Sokolit”, ka shkruar Hoti në llogarinë e tij në Facebook. /Lajmi.net/