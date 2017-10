Hoti: Ligji për Prishtinën i nevojshëm, mungesa e tij s’ka ndaluar askënd ta pastrojë qytetin

Shefi i grupit parlamentar të LDK-së dhe ish-nënkryetari i komunës së Prishtinës, ka thënë se ligji për Prishtinën, i cili u miratua të premten ën Qeveri, tash do të ishte në fuqi sikur Vetëvendosje e PDK mos të bëheshin bashkë për rrëzimin e Qeverisë.

Ai ka thënë se ligji për Prishtinën është i nevojshëm, por mungesa e tij, sipas Hotit nuk ka penguar askënd të ndërtoj shkolla, salla sportive etj.

Ky është postimi i Hotit:

Ligji për Prishtinën

Sikur VV të mos bëhej bashkë me PDK për ta rrëzuar Qeverinë, ligji për Prishtinën do të ishte tashmë në fuqi, dhe buxheti i Komunës së Prishtinës do të planifikohej dhe aprovohej sipas ligjit të ri.

Ligji është i nevojshëm, pa dyshim. Ligji hap perspektivë të mirë për Prishtinën. Por, mungesa e ligjit nuk e ka ndaluar askënd të mos e ndërtoj asnjë shkollë, asnjë qendër mjekësore, asnjë sallë sportive. Të mos e pastrojë qytetin, të mos aprovoj planet detale rregulluese për lagje.

Ligji do të rrisë buxhetin e Prishtinës, por mungesa e ligjit nuk është arsye pse te hyrat vetanake të Prishtinës kanë rënë me miliona euro./Lajmi.net/