Hoti kundër Qeverisë gjithëpërfshirëse dhe koalicionit me VV-në

Koalicioni LAA, nuk e përkrah idenë e themelimit të një Qeverie gjithëpërfshirëse për tejkalimin e krizës politike në vend. Avdullah Hoti, shefi i Grupit Parlamentar të LDK'së, dhe kandidat për kryeministër nga radhët e koalicionit LAA ka përjashtuar edhe koalicionin me VV'në, sepse ka sulmuar institucionet e vendit.

Deputeti i LDK’së Arben Gashi dje ka deklaruar se formimi i një qeverie gjithëpërfshirëse do të mundësonte që vendi të dilte nga kriza politike. Por, ndryshe mendon Avdullah Hoti, shefi i Grupit Parlamentar të këtij subjekti.

Hoti ka deklaruar të martën për Express se PDK nuk e ka shumicën.

‘’Qëndrimi i Koalicionit të LDK-së është i qartë. Zgjedhjet e fundit kanë prodhuar një rezultat, ku PDK nuk mund të bëjë shumicën parlamentare“, ka thënë Hoti.

Hoti tutje është shprehur se LDK nuk do të bëjë koalicion me PDK’në e as Vetëvendosjen, pavarësisht se kjo e fundit haptas e ka ftuar për koalicion LDK’në.

”Qeveria e re nuk mund të udhëhiqet nga njerëz që kanë kapur institucionet dhe as nga njerëz që kanë sulmuar institucionet”, ka deklaruar Hoti

E ndërkohë ai është shprehur se do të punojnë për ta bërë shumicën e nevojshme në mënyrë që me vendin të udhëheqë koalicioni LAA.

”Vetëm koaliconi i LDK-së mund të formojë një shumicë të tillë. Ne do të angazhohemi që të formojmë shumicën e nevojshme për të udhëhequr me vendin, një shumicë që siguron Qeveri proevropiane, me fokus të qartë në sundimin e rendit dhe ligjit, një qeverisje me duar të pastra. Është vetëm LDK që mund t’i ofrojë vendit një qeveri të tillë, duke u nisur nga përvoja institucionale që ka”, ka thënë Hoti.

Pas pothuajse dy muajsh që prej mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Kosovë, Kuvendi më 3 gusht nisi seancën konstituive. Në mungesë të deputetëve të koalicionit PAN është shtyrë konstituimi i Kuvendit, pasi në seance nuk janë paraqitur deputetët e këtij koalicioni.

Ndërkohë që kryesuesi i Kuvendit, Adem Mikullovci, seancën e radhës e ka thirrur për të enjten. Kundërshti kanë pasur koalicioni PAN, të cilët janë deklaruar se Mikullovci po vepron në mënyrë arbitrare.