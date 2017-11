Horoskopi për muajin dhjetor të këtij viti

Do ta nisni muajin me tensione. Një debat në familje ose një shqetësim që do të marrë udhë përgjatë dhjetorit. Por grinta juaj do të rikthehet sapo Marsi do të zbarkojë tek Akrepi, pasi do ju ndihmojë të vini rregull në jetën tuaj.

Vetëbesimi do të shtohet dhe aftësitë tuaja do të dalin me në pah. Do t’i shihni situatat me një sy tjetër dhe do të gjeni shpejt zgjidhjen e duhur. Në Krishtlindje, mos lejoni që dyshimet t’ju prishin qetësinë. Kini besim, sidomos në veten tuaj.

Dashuria

Në fillim të muajit, me Marsin tek Peshorja do të ndiheni të paqartë, konfuzë ose të pakënaqur. Do të doni më shumë dhe nëse nuk do t’ia arrini do të tregoheni nervozë dhe aspak tolerant. Por pasi Marsi të kalojë tek Akrepi, do t’ju rikthehet grinta dhe do të jeni gati për të treguar sesa vleni.

Ky kalim mund të jetë shumë i mirë përsa i përket erosit, që gjatë kësaj periudhe do të jetë një armë e fortë e juaja. Në fund të vitit, Afërditën do ta keni kundër, gjë që do t’ju sjellë pasiguri, por erosi sërish do të jetë një pikë e fortë.

Puna

Në përgjithësi dhjetori paraqitet një muaj i mirë. Do të angazhoheni fort dhe do të jepni më të mirën tuaj. Tani do t’i keni idetë e qarta dhe do të kuptoni më mirë sesi duhet të reagoni për të evituar vështirësi në të ardhmen.

Yjet do t’ju mbështesin, dhe në prag të Krishlindjes diçka do të ndryshojë. Ky do të jetë momenti i duhur për të pushuar dhe shijuar qetësinë. Nëse do të shfaqen vështirësi, Marsi, që ndodhet tek Akrepi, do t’ju japë një dorë.