Horoskopi për ditën e sotme, e hënë 1 maj 2017

Ky është horoskopi për sot.

Dashi – Sot duhet të ndiheni sikur jeni mbushur plot me energji dhe do të veproni me impulsivitet. Ata qe janë ne një lidhje mirë është të shtojnë dozat e fantazisë dhe të imagjinatës në mënyrë që të ruajnë gjithë kohës harmoninë. Beqarët do jenë shumë pozitivë se më parë dhe nuk do i refuzojnë ftesat që do iu bëhen. Në planin financiar do jeni luftarake dhe do bëni të pamundurën që ta përmirësoni buxhetin.

Demi – Gjatë kësaj dite mund të arrini të gjitha qëllimet që do i vini vetes dhe do ndiheni mjaft të qetë. Për çiftet mund të ketë disa momente të tensionuara, por gjendja do përmirësohet shumë shpejt. Për beqaret, kjo nuk do jetë një ditë shumë e favorshme, kështu që duhet të bëni durim. Shëndeti ka për të qenë i mirë dhe do jeni në formë të shkëlqyer. Në punë do i arrini më shpejt objektivat nëse punoni në grup.

Binjakët – Kohët e fundit ndiheni sikur jeni në një periudhë tranzicioni dhe nuk po kuptoni çfarë po ndodh me veten tuaj. Megjithatë, do i kaloni pa shumë mundim sfidat dhe vështirësitë që do ju dalin. Beqarët do i kenë të gjitha mundësitë për të realizuar takimet e ëndërruara. Shëndeti në disa momente mund të jetë delikat. Shpenzimet duhet t’i kryeni gjithmonë me llogari.

Gaforrja – gjatë kësaj dite do tregoheni më të përgjegjshëm dhe nuk do bëni asgjë të pamenduar mirë. Do merren edhe vendime të rëndësishme që do ua ndryshojnë përgjithmonë të ardhmen. Ata qe janë në një lidhje do bëjnë të pamundurën që te qëndrojnë sa më pranë atij që dashurojnë. Beqaret do e kenë shumë të vështirë ta joshin dhe ta bëjnë për vete atë që pëlqejnë. Stresi dhe lodhja do shkaktojnë here pas here probleme shëndetësore.

Luani – Gjatë kësaj të hëne do kaloni më shumë kohë me familjarët tuaj dhe kjo do ju bëjë të ndiheni mirë. Ata kanë vërtet nevojë të madhe që t’iu gjendeni pranë herë pas here. Për çiftet ka për të qenë një ditë shumë romantike dhe pasionante. Beqarët do realizojnë disa takime, por asnjeri nuk do përputhet me ato që ata kanë ëndërruar. Në planin financiar do ndërmerrni iniciativa për t’i rregulluar problemet.

Virgjëresha – Një e hënë rutinë ku nuk pritet ndonjë gjë interesante. Jeta në çift do jetë disi e ndërlikuar dhe në disa momente mund të ndiheni edhe keq. Mundohuni sa më shumë të kaloni kohë me atë që keni në krah. Për shëndet më të mirë duhet ta dëgjoni pak më tepër trupin tuaj dhe nuk duhet ta teproni kurrsesi me lodhjen. Në punë do iu jepen mundësi të shkëlqyera. Priten gjëra pozitive.

Peshorja – gjatë kësaj të hëne në punë mund t’ju lindin edhe mosmarrëveshje me ata që ju rrethojnë. Nëse jeni ne një lidhje do e vlerësoni edhe me tepër partnerin/en tuaj dhe do ja shprehni ndjenjat pafund. Beqarët do kenë një periudhe disi të ndërlikuar, mund të marrin refuzime nga ata që do joshin. Gjendja shëndetësore do mbetet e mirë. Financat do i mbani gjithë kohës nën kontroll. Në punë çdo gjë ka për t’iu ecur ashtu si keni dashur gjithmonë.

Akrepi – Sot do bëni te pamundurën që të shmangni gjatë gjithë kohës konfliktet dhe debatet. Qetësia për ju do jetë si ajri dhe vetëm ajo do ju bëjë të ndiheni mirë. Ata që janë vetëm do kenë mundësi për takime dhe do jetë i sigurtë ndryshimi i statusit. Shëndeti nuk do jetë aspak i keq, përkundrazi do jeni në formë të shkëlqyer fizike dhe morale. Buxhetin do dini si ta menaxhoni.

Shigjetari – ditë e paqëndrueshme do jete kjo e hënë për Shigjetarin. Do ketë çaste të bukura dhe çaste të tensionuara. Mundohuni që në çdo çast të ruani ekuilibrin dhe nga ana tjetër të bëni kujdes nga disa persona. Ata që janë në një lidhje do kenë një periudhe disi konfuze, nuk do dinë çfarë të bëjnë. Financat do përmirësohen falë një investimi që do bëni. Në punë do jeni të logjikshëm dhe nuk do gaboni asnjë moment.

Bricjapi – Optimizmi, karizma dhe buzëqeshja do mbizotërojë gjate gjithë kësaj dite në jetën tuaj. Do gjeni kohën e nevojshme për të kaluar me të afërmit, me miqtë dhe me personat e zemrës. Shëndeti herë pas here mund të ketë shqetësime. Këshillohuni me specialistët dhe merrni kurat e duhura. Financat mund të jenë gjithashtu problematike. Në pune do merreni vesh me kolegët tuaj dhe kjo do ju ofrojë qetësi.

Ujori – Gjatë kësaj dite çdo problem i juaj do sqarohet dhe do ndiheni më të qetë. Nëse jeni në një lidhje, do i jepni vendin që meriton partnerit/es dhe do e mbani më pranë vetes. Beqarët do jenë të palogjikshëm dhe ka rrezik të hedhin hapa të gabuara. Financat do mbeten ende delikate nëse nuk merrni masa strikte. Në punë do filloni projekte afatgjata.

Peshqit – Gjatë kësaj dite do jeni përgjithësisht të qetë dhe të kuptueshëm. Të gjithë do i marrin parasysh kritikat që do bëni dhe do i zbatojnë këshillat tuaja. Jeta në çift ka për të qenë shumë e begatë. Do kuptoheni edhe me shikime me partnerin/en. Beqarët do joshin, do flirtojnë dhe do guxojnë edhe të fillojnë lidhje me disa persona që pëlqejnë. Financat nuk do jenë të këqija. Në punë do jeni ambicioze dhe nuk do ndaleni.