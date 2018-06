Horoskopi ditor, e premte 8 qershor 2018

Dashi

Jeta juaj ne çift do jete me e kënaqshme gjate kësaj dite. Do keni me tepër kohe te lire dhe do qëndroni me tepër me atë qe dashuroni. Ambienti do jete romantik. Beqaret do takojnë rastësisht një person për te cilin do iu rrahe zemra shume fort. Ne planin financiar duhet te reflektoni me kujdes para se te hidhni çdo lloj hapi. Nuk është koha për te kryer investime marramendëse.

Demi

Keqkuptimet ne çift do jene te shumta gjate kësaj dite dhe për pasoje debatet nuk do kenë te ndalur. Do trishtoheni se tepërmi nga atmosfera qe do krijohet dhe nuk do dini çfarë te bëni me pare. Beqaret do jene me te qarte për atë qe duan te bëjnë dhe do ia plotësojnë dëshirat vetes. Fale ndikimit te Diellit ne planin financiar situata do filloje te përmirësohet.

Binjaket

Do jeni mjaft sensuale gjate kësaj dite dhe do e bëni partnerin te ridashurohet me ju. Ne mbrëmje emocionet do jene akoma me te forta sesa mendonit. Beqaret duhet ta heqin turpin dhe te bëjnë ato qe ndiejnë pa menduar se çfarë do thonë te tjerët. Ne fund te fundit është jeta juaj. Financiarisht do keni goxha ndryshime. Dikush do iu ndihmoje me një shifër te konsiderueshme.

Gaforrja

Partneri ka shume mundësi t’iu beje një propozim serioz gjate kësaj dite dhe gjithçka do ndryshoje për ju. Mendohuni mire para se te jepni përgjigjen përfundimtare. Beqaret duhet te mos nxitohen te krijojnë menjëherë një lidhje, por te njihen mire me personat qe do takojnë. Ne planin financiar asgjë nuk do shkoje ashtu si keni dëshiruar, kështu qe bëni kujdes.

Luani

Dite shume e qete dhe pa asgjë te veçante kjo e sotmja për te dashuruarit. Shfrytëzojini për te folur seriozisht mbi disa tema qe iu kane shqetësuar prej kohesh sepse partneri do jete me i gatshëm për te bashkëpunuar. Beqaret do kenë dashuri me shikim te pare. Ne planin financiar do kryeni operacione te rëndësishme financiare. Gjendja do jete e qëndrueshme.

Virgjeresha

Çiftet do shkojnë neper festa te këndshme te organizuar nga miqtë dhe do kalojnë momente me te këndshme ne krahët e partnerit. Nëse jeni beqare do filloni aventura kalimtare gjate kësaj dite, por emocionet do jene me te vërtetë te papërshkrueshme. Financat nuk do jene te mira. Do iu duhet shume mund she sakrifica për ta stabilizuar situatën.

Peshorja

Dite e mire për te sqaruar te gjitha mosmarrëveshjet me partnerin gjate kësaj dite. Te dy do i kuptoni gabimet qe keni bere dhe do premtoni qe nuk do i përsërisni kurrë me. Beqaret duhet te ndryshojnë pamjen e tyre nëse duan te bien ne sy. Ne planin financiar do rrezikoni shume po kryet investime te pamatura. Situata ka rrezik edhe t’iu dale jashtë kontrollit.

Akrepi

Beni shume kujdes me xhelozinë e tepruar gjate kësaj dite sepse atmosfera ne çift mund te ndërlikohet se tepërmi. Tregohuni me tolerante dhe te kuptueshëm. Beqaret do pëlqejnë shume persona, por asnjeri nuk do interesohet për ta. Ne planin financiar nuk duhet te ndërmerrni rreziqe te mëdha vetme për ta përmirësuar situatën sepse mund te humbni me shume sesa mendoni.

Shigjetari

Nëse jeni ne një lidhje duhet te prisni edhe disa dite para se te merrni vendime te mëdha. Sot nuk është momenti i duhur, kështu qe bëni gjerat e zakonshme. Beqaret do ndeshen me një person joshës, por qe ne te vërtetë nuk vlen aspak. Mos shikoni vetme pamjen e personave. Ne planin financiar duhet te reflektoni njëqind here para se te bëni çdo shpenzim.

Bricjapi

Edhe gjate kësaj dite do përballeni me vështirësi te shumta ne jetën tuaj ne çift dhe debatet nuk do kenë te sosur. Si ju ashtu edhe partneri do tregoheni kokëfortë dhe nuk do toleroni aspak. Beqaret do kenë vetme takime pa te ardhme. Financat do kërkojnë me tepër përkujdesje dhe maturi. Nëse nuk zbatoni disa rregulla do keni probleme serioze.

Ujori

Dite harmonike dhe e mbushur me gëzim kjo për gjithë te dashuruarit. Askush nuk do arrije ta prishe atmosferën e ngrohte dhe ju do dashuroheni ashtu si do e ndjeni. Beqaret nuk duhet t’i besojnë askujt sot sepse do lëndohen pa mase. Financat nuk do kenë asnjë problem. Situata do jete përgjithësisht e qëndrueshme dhe nuk do keni për çfarë te qaheni.

Peshqit

Marsi do jete planeti me i favorshëm gjate kësaj dite për jetën tuaj ne çift. Ai do iu nxite te tregoheni me tolerante me partnerin dhe t’i pranoni edhe gabimet qe do bëni. Nëse jeni ende beqare duhet te mos iu besoni te gjithë personave qe do iu vijnë rreth e rrotull. Ne planin financiar mos bëni sakrifica te mëdha për te përmirësuar buxhetin sepse po gabuat do humbni shuma marramendëse.