Horoskopi ditor, e mërkurë 21 mars 2018

Dashi

Ardhja e pranverës do t’ju bëjë jetësore dhe plot energji. Nëse jeni në çift, mund të përfitoni nga pamja pozitive e planetëve për të bërë plane për të ardhmen. Beqarët në kërkim të shpirtit të tyre binjak mund të bëjnë takime magjike dhe përjetojnë momente të emocioneve të pastra. Nëse jeni duke kërkuar një punë ose jeni duke pritur konfirmim së shpejti, do të keni një lajm të mirë.

Demi

Një diskutim do të prishë bilancin tuaj! Qëndroni larg njerëzve që ju bëjnë nervozë dhe nëse jeni në çift, mos u grindni me partnerët për të jetuar në mënyrë paqësore. Zemrat e vetmuara do të bëjnë takime me fat që do përcjellin ndjenja pozitive. Diçka po fillon të lëvizë, yjet garantojnë ndryshime pozitive. Bashkëpunim i shkëlqyeshëm me kolegët që do t’ju ndihmojnë.

Binjakët

Ata që kanë përjetuar momente krize në jetën e tyre martesore, në fund mund të shpresojnë për ndryshime. Yjet janë padyshim në favorin tuaj dhe shpallin një të ardhme më të mirë. Gjithashtu, parashikohen takime premtuese për të vetmuarit. Ju do të vlerësoheni për punën e bërë dhe kjo do të rrisë disponimin dhe madje vetëbesimin tuaj. Në të vërtetë e keni të nevojshme!

Gaforrja

Përshtateni veten me të tashmen dhe largoni plotësisht të kaluarën. Vetëm duke ndërtuar një dialog të hapur dhe të sinqertë me të dashurin/ën tuaj, do të jeni në gjendje të jetoni me dashuri. Yjet këshillojnë beqarët të jenë të kujdesshëm në ekspozimin e interesit të tyre! Vazhdoni përpara për rritjen tuaj profesionale. Ju jeni gati për të marrë detyra të rëndësishme që do të jeni në gjendje t’i bëni mirë.

Luani

Sot, pasioni do të jetë një nga shenjat dalluese të shumë prej Luanëve që do të tërhiqen nga njohjet e reja. Shumë keq që shumë prej jush janë tashmë të zënë! Kuadri i madh astral për beqarët, sot ata mund të shikojnë drejt një të ardhme plot premtim me një dashuri të re. Perspektiva të reja në punë për ata që duan të dalin nga një periudhë që sigurisht nuk po lulëzon. Jupiteri do të t’ju ndihmojë.

Virgjëresha

Jeni më pak të shkëputur dhe më të vëmendshëm ndaj gjysmës suaj të zemrës dhe kjo do të favorizojë mirëkuptimin dhe erosin. Ju keni një dëshirë të fortë për të ndërtuar diçka të fortë! Zemrat e vetmuara, do të vazhdojnë të jenë të gatshëm të gëzojnë lirinë e tyre në maksimum. Bashkëpunime të reja do të favorizohen të cilat do të zgjerojnë horizontet tuaja. Përfitoni nga mundësitë e mira.

Peshorja

Nëse dini se si të ringjallni marrëveshjet, ju do të jeni në gjendje të rikuperoni marrëdhënien në çift, përndryshe prisni litarin dhe ktheni faqen. Beqarët do të jenë në gjendje të kenë konfirmime të papritura nga një tërheqje e fortë dhe e pasionuar. Pengesat do të jenë njëra pas tjetrës për të qenë në gjendje të kryeni projektet tuaja, mos u dorëzoni, rezultatet do të vijnë.

Akrepi

Një ditë e qetë për ata që kanë një lidhje të qëndrueshme, por nuk do të ketë mungesë të atraksioneve për ata që nuk janë ende të sigurt për ndjenjat e tyre. Jupiteri është në favor të beqarëve që shpresojnë të gjejnë dashurinë që do i bëjë të harrojmë vuajtjet e kaluara. Ju do të jeni në gjendje të plotësoni objektivat e përcaktuara edhe nëse nuk mungojnë ngjarjet e papritura. Do të jeni në gjendje t’i menaxhoni shumë mirë detyrat e ngarkuara!

Shigjetari

Edhe nëse mëngjesi nuk fillon në mënyrën më të mirë, do të keni kohë deri në mbrëmje për të bërë paqe me të dashurin/ën tuaj. Mos lejoni që ju të ndikoheni nga kritikat e njerëzve ziliqarë. Surpriza të bukura për beqarët, shumë njerëz do të gjejnë qetësi në sajë të një personi. Shumë projekte po ju bëjnj optimistë. Mos hezitoni të bëni propozime edhe nëse keni nevojë të punoni më shumë.

Bricjapi

Të hutuar nga ndonjë problem sentimental, sot do të jeni pak mbi re. Dyshimet në lidhje me sinqeritetin e partnerit/es nuk zhduken dhe kjo ju bën të paqëndrueshëm. Beqarët do të duhet të provojnë se mund të marrin një vendim të rëndësishëm, i cili do të jetë vendimtar për të ardhmen. Situatë e favorshme astrale për ata që duhet të kryejnë një projekt të rëndësishëm.

Ujori

Disa keqkuptime të vogla mund të hedhin shumë Ujor në konflikte me partnerin/en. Mos u dëshpëroni, gjithçka do të zbutet! Takime emocionuese për beqarët të cilët do të përjetojnë flirtime intensive, por nuk duhet t’i nënvlerësojnë! Dëshira për ndryshim vazhdon të zhvillohet në shumë prej jush edhe pse duhet të jeni shumë të kënaqur.

Peshqit

Një ditë e shkëlqyer për ndjenjat, ju mund të përparoni programet tuaja në dashuri me sigurinë se gjithçka do të vazhdojë pa probleme. Gjithsesi qëndro larg nga thashetheme të panevojshme. Beqarët mund të kenë takime interesante, nuk do ju mungojnë ftesat për argëtim! Besoni intuitat tuaja, ato do t’ju udhëheqin në zgjedhjet më të mira. Megjithatë, gjithmonë reflekto për të kuptuar atë që dëshiron