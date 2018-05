Horoskopi ditor, 6 maj 2018

Lexo shenjën tënde...

Dashi

Kjo ditë do të jetë shumë interesante, por do të shpenzoni shumë energji. Do të angazhoheni maksimalisht për zgjidhjen e problemeve, sidomos të personave të tjerë.

Të lindurve të kësaj shenje, ju pëlqen që të jenë protagonistë, edhe në jetën e të tjerëve, kështu që matuni para se ta teproni. Kjo ditë ju fton të mendoni më shumë për veten tuaj.

Demi

Gjatë kësaj dite fundjave, prania e hënës në shenjë do ju bëjë disi anksioz, sa i takon çështjeve të punës, të cilat nuk kanë shkuar mirë. Do të jeni shumë energjik, por do t’iu duhet të reflektoni sa i takon marrjes së vendimeve që kanë të bëjnë me dashurinë. Bëjini sytë katër, për të kapur fluturimthi një mundësi shumë të mirë në dashuri ose në familje.

Binjakët

Ndikimi pozitiv i Hënës, do ju ndihmojë në zgjidhjen e problemeve të mëdha. Humori do të jetë i luhatur, për shkak të pranisë së disa tensioneve në punë, familje dhe dashuri. Do të ndiheni në siklet, për shkak se nuk po merrni një përgjigje lidhur me një projekt që e prisni prej kohësh. Bëni kujdes me fërkimet që mund të keni me të lindurit e shenjës së Gaforres.

Gaforrja

Do të keni debulesë fizike gjatë gjithë kësaj dite. Nëse dikush do t’iu pengojë në rrugën tuaj, shmangeni. Nëse në të kundërt, problemet vijnë nga një punë shumë e rëndë, atëherë duhet të mendoheni mirë, ose në të kundërt braktiseni.

Luani

Do të kaloni një fundjavë të qetë, por interesante. Do të bini në sy ndaj të tjerëve, duke tërhequr vëmendjen për mirë. Dita do të jetë intriguese sa i takon ndjenjave. Duhet të bëni një analizë të thelluar, për të kuptuar nëse ia vlen ta rikuperoni raporton apo jo.

Virgjëresha

Nëse java ka qenë me tensione në fushën e ndjenjave, kjo e diel është mjaft e favorshme për të rikuperuar. Raportet e të lindurve të kësaj shenje me ata të shigjetarit dhe akrepit mund të jenë konfliktuale. Kujdes ndaj personave të tretë që mund të fusin hundën, pasi mund të shkaktojnë probleme.

Peshorja

Kjo e diel do ju gjejë të menduar, ku disa prej jush duhet të bëjnë zgjedhje të rëndësishme në dashuri dhe në punë. Vetëm historitë e vërteta të dashurisë do të qëndrojnë në këmbë. Bëni mirë që ti mbani sytë hapur, pasi është dikush që do t’iu vendosë shkopinj nën rrota.

Akrepi

Në këtë periudhë do të ndjeni një tërheqje të fortë për ata persona që janë të fortë dhe tërheqës mendërisht. Keni nevojë për ngushëllim, sidomos në dashuri për të mbyllur plagët e hapura. Këshillohet që gjatë kësaj fundjave të pushoni dhe të riorganizoni idetë.

Shigjetari

Kjo fundjavë do të jetë disi e çuditshme, ku do të jeni disi të tensionuar. Puna do ju tensionojë pa masë. Mos i afroni, personat që duan të ndërhyjmë më jetën tuaj. Mundohuni ti gjeni zgjidhjet vetë.

Bricjapi

Do të jeni disi të tensionuar gjatë kësaj të diele. Ndoshta në punë, ju mundon diçka. Nuk i pëlqeni ata që duan të fusin hundët në jetën tuaj dhe as ata që kanë gjithmonë diçka për t’iu thënë. Kjo tregon se jeni një shenjë e fortë dhe dini t’ia dilni më së miri vetë. Gjithsesi mundohuni të gjeni një rrugë të mesme.

Ujori

Kjo e diel do të jetë mjaft e qetë dhe nuk do të ketë zhvillime të mëdha. Duhet të tregoni kujdes të posaçëm ndaj debulesës fizike. Gjatë së dielës mund të ketë diskutime, kështu që bëni mirë ti përballoni me qetësi.

Peshqit

Lejojani vetes një ditë pushimi, pasi keni nevojë që të eliminoni tensionin dhe stresin e akumuluar në dashuri. Do të jeni gjatë gjithë kohës në gatishmëri të partnerit/es dhe kjo është një gjë e mirë. Kjo e diel do të sjell lajme të mira, sidomos për ata që janë vetëm.