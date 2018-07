Horoskopi, 4 korrik 2018

Dashi

Mos i nënvlerësoni vonesat e mundshme në vendin e punës, sidomos nëse jeni në prag të dorëzimit të një projekti të rëndësishëm. Nga pikëpamja sentimentale, ky është një moment i mirë, për të përmirësuar raportet me persona me të cilët keni disa kohë të shkëputur. Në orët e mbrëmjes, do e gjeni veten të përfshirë nga melankolia.

Demi

Kjo është një ditë mjaft e mirë për të korrur frytet e punës tuaj të mundimshme. Mërkuri ju mbështet maksimalisht, ndërkohë që dashuria do të jetë sektori më i favorizuar i kësaj të mërkure.

Binjakët

Është një periudhë e cila iu gjen të vendosur në vendin tuaj të punës. Mundohuni megjithatë që të mbani ekuilibrin e duhur, në mënyrë që të mos cenoni bashkëpunëtorët tuaj. Në dashuri, parashikohen të reja të rëndësishme.

Gaforrja

Do të ndjeni se dashuria ka nevojë për një shtysë të re, për shkak se parashikohen ndryshime të mëdha, të cilat do iu ngacmojnë që të ndryshoni vendbanim, apo të transferoheni pranë një të afërmi tuaj. Në punë, duhet të jepni më shumë.

Luani

Nga pikëpamja e ndjenjave, ky është një moment shumë i mirë për të rindezur emocionet tuaja dhe për të nisur të jetoni një histori dashurie, pa ankthin e të kaluarës. Kjo e mërkurë favorizon investimet.

Virgjëresha

Kjo është një periudhë gjatë së cilës do të jeni tejet konfuz dhe në dashuri ka disa dyshime të cilat duhet ti zgjidhni bashkë me partnerin/en. Shmangni marrjen e vendimeve të nxituara, për shkak se mund të pendoheni shumë shpejtë.