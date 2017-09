Horoskopi, 29 shtator 2017

DASHI

Ka rrezik që jeta juaj në çift të jetë shumë monotone gjatë kësaj dite dhe kjo do iu mërzitë pa masë. Mos e lëshoni veten, por bëni gjithçka mundeni për ta ndryshuar situatën. Beqarët do jenë shumë kërkues dhe të pavendosur, prandaj dhe sot do mbeten vetëm. Fati nuk do jetë me ju në planin financiar kështu që do bënit mire te tregoheshit vigjilentë.

DEMI

Ditë e bukur kjo e sotmja për ata që janë nënjë lidhje. Debatet dhe mosmarrëveshje do marrin fund menjëherë dhe të dy me partnerin/en do filloni të thurni plane për të ardhmen. Beqarët do dëshpërohen edhe më tepër kur të marrin vesh se personi që pëlqejnë ka krijuar tashme një lidhje. Në planin financiar duhen ulur shpenzimet sa më shumë.

BINJAKET

Konfigurimi i yjeve do jetë mjaft negativ sot për jetën tuaj në çift. Do keni herë pas here debate me partnerin/en tuaj dhe kjo do iu bëjë të ndiheni keq. Beqarët do jenë më të vendosur për të bërë për vete personin që do pëlqejnë. Më pak durim do ia arrini qëllimit. Në planin financiar duhet të mendoni edhe për të ardhmen.

GAFORRJA

Dielli do favorizojë mirëqenien dhe ngrohtësinë në jetën tuaj në çift. Nga ana tjetër do jeni edhe më të kthjellët për atë që duhet të bëni në lidhjen e krijuar. Beqarët do kenë disa takime, por ende nuk do përballen me princin e tyre të kaltër. Në planin financiar ka ardhur koha të merrni masa strikte që buxheti të mos ketë probleme.

LUANI

Jeta juaj në çift do ketë gjatë gjithë kohës mbështetjen e yjeve gjatë kësaj dite. Nuk do keni asnjë mosmarrëveshje me partnerin/en, përkundrazi do kuptoheni edhe vetëm me një shikim. Beqarët duhet ta hapin zemrën nëse duan të krijojnë një lidhje. Në planin financiar mos ndërmerrni rreziqe shumë të mëdha sepse keni për te humbur.

VIRGJERESHA

Ditë shumë e qetë dhe pa as më të voglin problem kjo e sotmja për të dashuruarit. Do ruani një komunikim të mirë me partnerin/en tuaj dhe do kaloni momente të ngrohta së bashku. Për beqarët nuk do ketë dashuri pasionante, por njohjet e reja nuk do mungojnë. Në planin financiar mos shpenzoni kuturu nëse nuk doni te keni probleme.

PESHORJA

Mundohuni ta largoni sa më parë rutinën nga jeta juaj në çift gjatë kësaj dite sepse përndryshe situata mund të përkeqësohet. Asnjërit prej jush nuk do i pëlqejë të jetojë në një mjedis tërësisht të qetë dhe pa emocione. Beqarët ka mundësi të kenë edhe dashuri me shikim të parë. Shfrytëzojeni ditën! Financat do kërkojnë më shumë kujdes.

AKREPI

Pasioni në çift do jetë i zjarrtë gjatë kësaj dite. Ju do ndiheni për mrekulli në krahët e partnerit/es tuaj dhe do dëshironi që momente të tilla të ishin deri në pafundësi. Beqarët nga ana tjetër do kenë disa takime, por asnjeri prej tyre nuk do jetë ai që kanë ëndërruar. Konfigurimi i yjeve do jetë pozitiv për financat.

SHIGJETARI

Jupiteri do e influencojë pozitivisht jetën tuaj në çift dhe do iu bëjë të ndiheni më së miri në krahët e partnerit/es. bashkëpunimi me të do vazhdojë të përmirësohet. Beqarët do e duan shumë lirinë që kanë dhe fillimi i një lidhjeje do i “frikësojë”. Financat nuk do jenë në gjendje shumë të keqe, por maturia dhe kujdesi do e mbanin situatën të stabilizuar.

BRICJAPI

Ka disa kohë që nuk ndjeni të njëjtat emocione si në fillim në lidhjen tuaj? Partneri nuk iu mbështet më për asgjë dhe herë pas here ju neglizhon? Ka ardhur koha të vendosni pikat mbi “i” njëherë e përgjithmonë. Beqarët, falë ndikimin të Venusit dhe Marsit do e gjejnë personin e duhur. Në planin financiar duhet të reflektoni mire para se të shpenzoni.

UJORI

Edhe pse situata në çift do përmirësohet ndjeshëm gjatë kësaj dite, nuk është koha e duhur për t’u marrë vendime të rëndësishme mbi të ardhmen. Bëni edhe pak durim. Nëse jeni beqarë dhe dëshironi me patjetër të krijoni një lidhje, përfitoni nga mundësitë që do iu jepen. Në planin financiar do jenë të favorizuara transaksionet dhe investimet.

PESHQIT

Perspektivat në jetën tuaj në çift janë shumë të mirA gjatë kësaj dite. Do i besoni më tepër njeri-tjetrit dhe do e forconi komunikimin së bashku. Edhe për beqarët do jetë një ditë premtuese dhe e mbushur me risi. Shfrytëzojeni sa të mundni! Në planin financiar do jetë ditë ideale për të riorganizuar situatën.