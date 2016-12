Horoskopi, 27 dhjetor 2016

Horoskopi sot, e martë 27 dhjetor 2016.

Dashi

Fale influences mjaft pozitive te Venusit, do kaloni momente shume te lumtura prane atij qe dashuroni. Rutuina do largohet sa hap e mbyll syte. Ne mbremje pergatiuni per nje surprize te madhe. Beqaret jo vetem qe do e pelqejne, por do bien edhe ne dashuri me dike qe do njohin sot. Ne sektorin financiar fati do jete ne anen tuaj. Perfitoni nga kjo mundesi e mire.

Demi

Ata qe jane ne cift do shkoje shume mire me njeri-tjetrin dhe do tregohen mjaft tolerante. Dita do jete e favorshme. Hena do i beje beqaret me kerkues dhe largpames. Ne nje moment te caktuar sensualiteti dhe deshira per te dashuruar do te zgjohen papritur. Ndikimi i Neptunit tek financat do jete i dyzuar. Merrini gjarat me seriozisht qe mos keni probleme te medha me vone.

Binjaket

Ambienti per ciftet do jete i favorshem. Ne vend qe te krijoni nje klime pasionante dhe te ndertoni raporte me force, ju do te perforconi bashkepunimin me partnerin. Beqaret do e shohin te ardhmen me me shume optimizem dhe do e gjykoni mire ate qe eshte me e mira per ju. Financat do te lulezojne dhe ju do keni perfitime te medha. Cdo gje do shkoje ashtu si e kishit menduar!

Gaforrja

Do perjetoni momente shume te lumtura ne pranine e atij qe dashuroni. Yjet iu premtojne nje klime plot bashkepunim. Nuk do keni shume nevoje ta shprehni ate qe ndieni sepse ajo do duket qarte. Planetet do behen bashke edhe per te ndihmuar beqaret te kene sukses ne dashuri. Do keni takime! Falni ndikimit te Henes me zor do iu beni balle shpenzimeve. Kujdes, sepse rrezikoni!

Luani

Ndjenjat ne cift do jene me te thella sot dhe me te sinqerta. Edhe pse zakonisht nuk shpreheni shume sot do veproni me delikatese dhe do e bindni ate qe keni ne krah. Lidhjet qe do krijojne sot beqaret do jene te veshtira per t’u shkeputur. Mos beni premtime qe tani! Do beni gjithcka qe keni ne dore qe financat te ruajne ekuilibrin, madje do ulni shume edhe shpenzimet e medha.

Virgjeresha

Per te gjithe ata qe kane tashme nje lidhje, Neptuni do beje te mundur thellimin e marredhenies dhe cilesine e saj. Per shume nga beqaret kjo dite do jete e shenuar. Do mund te krijoni nje lidhje te forte dhe jetegjate. Jeta juaj do te ndryshoje teresisht! Edhe ne planin financiar kjo e enjte do jete e favorshme dhe do kete permiresime. Kujdesuni vetem per shpenzimet e tepruara.

Peshorja

Do kaloni nje dite mjaft te lumtur sot ne pranine e atij qe keni ne krah. Tregohuni me te gatshem per gjithcka dhe do ia beni zemren mal partnerit. Edhe beqaret ne pergjithesi do kene fat. Venusi do iu ndihmoje te realizoni ate qe iu do zemra. Plutoni do ndikoje negativisht tek financat. Ulni shpenzimet e medha dhe mos ndermerrni operacione te medha financiare.

Akrepi

Jeta ne cift do jete e qete dhe e kenaqshme. Ata qe kane pasur veshtiresi do kene mundesi te pajtohen dhe rregullojne problemet. Beqaret, fale Venusit do shkelqejne dhe veshtire se do kalojne diku pa terhequr vemendjen. Do beni hapa te metejshme ne dashuri! Mos e lini veten te rrezoheni nga nje problem financiar qe mund t’iu dale para. “Luftoni” dhe ulni sa me shume shpenzimet.

Shigjetari

Ceshtjet e zemres do kene te gjitha mundesite te rregullohen fale ndikimit pozitiv te Venusit. Me ne fund do arrini ta fitoni teresisht zemren e atij qe keni prane. Ata qe jane vete do i gjejne nje kuptim jetes se tyre dhe gezimi do iu pushtoje shpirtin. Fale ndikimit te Diellit ne sektorin e parave do i rrisni te ardhurat por do harxhoni shume. Kujdes, mos i kaloni limitet!

Bricjapi

Kujdes nga influencat e keqija gjate kesaj dite. Nese doni te ruani nje klime te qete duhet te largoni sensin e kritikes dhe te tregoheni te kujdesshem me ato qe do thoni. Beqaret do kene deshire te perfitojne sa me shume nga liria e tyre dhe nuk do duan te angazhohen me dike. Ne planin financiar do merrni vendime te rendesishme, por duhet te beni kujdes nga impulsiviteti i tepruar.

Ujori

Nese jeni ne cift dhe keni nje lidhje te forte, do te dyfishohet pasioni ndermjet jush dhe partnerit. Nese lidhja juaj ka probleme atehere duhet te luftoni shume qe t’i beni balle tradhtive. Klima per beqaret do jete premtuese. Perfitoni sa me teper qe te kaloni nje dute sa me te bukur! Urani do iu beje te tregoheni te matur me financat dhe do iu ndihmoje te filloni nje projekt te ri ne pune.

Peshqit

Jeta juaj sentimentale nuk do jete shume e qete per shkak te turbullirave planetare. Do keni aq shume kerkesa saqe ai qe keni ne krah nuk do dije cfare te beje me pare. Nga darka gjerat mund te ndryshojne nese ndryshoni sjellje. Per beqaret nuk do kete asnje te re. Te ardhurat financiare do te rriten. Do merrni iniciativa, do jeni te vendosur dhe do limitoni rreziqet. Ju lumte!