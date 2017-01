Horoskopi, 23 janar 2017

Horoskopi, 23 janar 2017

Dashi – Do të keni kontrollin e situatave në punë, kur një kolegu juaj do t’ju tërheqë drejt një gabimi. Në dashuri do të shfrytëzoni momentet e pakta me partnerin.

Demi – Një zhgënjim i vogël në dashuri, ndoshta një zënkë me partnerin tuaj do t’ju bëjë të doni të rrini vetëm. Në vend të punës, dëshira për të gjetur veten është parësore.

Binjakët – Sot do të eliminoni shoqëritë negative që ju rrethojnë. Në ambientin e punës do t’i thoni një kolegut tuaj atë që mendoni me shumë qartësi.

Gaforrja – Sjellja juaj jo e sinqertë do t’ju vëjë përballë me partnerin. Në punë, dikush do t’ju bëjë një qortim të mprehtë, por ju do të jetë gati për t’iu kundërvënë me arsyet tuaja.

Luani – Do të keni mundësi të rriteni ekonomikisht në sajë të meritës suaj profesionale. Në aspektin e ndjenjave do të ndryshoni strategji.

Virgjëresha – Nisma juaj mund të shkaktojë keqkuptime, duhet të përpiqeni të jeni sa më të qartë që të jetë e mundur. Në vend të punës do të rinovoni një marrëveshje.

Peshorja – Nuk do të dini të silleni me një person që është shumë inatçi. Duhet të rrini të qetë dhe nuk duhet të bini në grackat e tij.

Akrepi – Do të jeni të lumtur me rezultatet që keni arritur në punë, që përputhen edhe me synimet tuaja. Në fushën e ndjenjave do të keni pretendime.

Shigjetari – Dikush afër jush do t’ju surprizojë me një veprim të papritur, por pozitiv. Në vend të punës, mos nënvlerësoni instinktet tuaja ato ju rekomandojnë gjërat e duhura.

Bricjapi – Sot do të keni një sens praktik që do t’ju ndihmojë të mos bëni gabime. Në ambientin e punës do të merrni një vendim të rëndësishëm.

Ujori – Sot duhet të përdorni të gjitha armët tuaja për të zgjidhur një problem në punë. Në dashuri nuk duhet të lodheni për të marrë atë që doni.

Peshqit – Yjet ju këshillojnë që sot të mos jeni shumë idealistë dhe të zbrisni me këmbë në tokë. Në vendin e punës duhet të mashtroni me shumë mjeshtëri që të shkëlqeni.