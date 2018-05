Horoskopi – 20 maj 2018

Horoskopi për sot:

Dashi

Braktisni gjithçka që ju bezdis, pa u menduar shumë gjatë. Madje mos e torturoni më veten me gjërat që e keni të pamundur t’i arrini.

Demi

Këto ditët e fundit keni qenë tepër të ashpër me veten dhe padyshim kjo ju ka shtuar nivelin e stresit. Gjatë pasdites duhet të pushoni.

Binjakët

Përpiquni që të mos u nervozoni dhe të mos e kapni keq me një person, edhe pse komenti i tij do të jetë i ekzagjeruar.

Gaforrja

Jini të gatshëm të ndryshoni papritur një program, në mënyrë që të përfitoni një mundësi shumë interesante gjatë pasdites vonë.

Luani

Sot duhet të kujtoheni që gjëja më thelbësore është që të jeni gjithmonë vetvetja, edhe pse mendoni që nuk do t’ju pëlqejnë.

Virgjëresha

Një këshillë e papritur do të jetë ajo e duhura në mënyrë që ju të bëni hapa përpara në punën tuaj. Mos keni frikë të shpreheni.

Peshorja

Sot mos jeni shumë të dashur me ata që në të vërtetë ju bezdisin, përkundrazi, veproni shpejt se mund t’ju marrë kohën e çmuar.

Akrepi

Pavarësisht se propozimi që do t’ju bëhet sot do t’ju lërë disi të pavendosur, ju pranojeni, sepse më pas do të gëzoheni.

Shigjetari

Mos u nxitoni për të dhënë gjykime sot. Mos jini impulsiv. Zgjidhja e diçkaje do të vijë thjesht duke ecur para.

Bricjapi

Kjo ditë do të jetë shumë pozitive për ju, pavarësisht pritshmërive thuajse të pakta. Jini të hapur ndaj mundësive që do t’ju paraqiten.

Ujori

Vendimi që do të merrni nuk është i thjeshtë, por as edhe shumë i vështirë. Gjeni kurajën falë miqve më të mirë.

Peshqit

Mos e stresoni shumë veten prej impenjimeve të sotme, sepse në të vërtetë mund t’i bëni shumë keq vetes, duke pasur probleme me mendjen.