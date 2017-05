Honda sjell modelin e ri Fit me teknologji të avancuar (Foto)

Honda ka punuar shumë në modelin e ri të quajtur Fit, i cili është pasardhës i modelit tjetër të njohur Jazz.

Në modelin e ri, Honda ka bërë përmirësime të shumta në teknologji, si dhe në enterier, i cili duket mjaft luksoz, njofton Lajmi.net.

Honda Fit do të njihet për teknologjinë e avancuar, pasi në të janë futur frenimi automatik, mbajtja e korsisë nga vet automjeti, si dhe njohja e shenjave të trafikut.

Ky model do të vjen me motor 1.5-litërsh me katër cilindra që prodhon 139 kuaj-fuqi./Lajmi.net/