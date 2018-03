Holanda e deklason Portugalinë, ia shënon edhe golin e tretë

Holanda po e shkatërron Portugalinë pas pjesës së parë të ndeshjes miqësores.

‘Tulipanët’ kanë arritur të shënojnë edhe golin e tretë për 0-3.

Është Van Dijk që ka shënuar në minutën e fundit të pjesës së parë./Lajmi.net/

Virgil van Dijk makes it 3-0 for #Netherlands just before half-time, capitalizing on terrible #Portugal defending. Depay swung in the free kick, De Ligt headed it back, and an unmarked van Dijk smashed in a half-volley. #PORxNED pic.twitter.com/EBdntXL4mT

— Jason Foster (@JogaBonito_USA) March 26, 2018