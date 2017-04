Hiqni qimet përgjithmonë, për vetëm 5 minuta me këtë përbërës që kushton as 2 euro

A doni të hiqni qafe qimet e trupit nga pjesë të caktuara të trupit tuaj? Përgjigjja juaj ndoshta është një “PO!” me zë të lartë.

Për fat të mirë, ky është sekreti për t’i hequr përgjithmonë me vetëm dy përbërës të thjeshtë.

Përbërësit:

Një filxhan vaj për bebe

Një lugë jod 2%

Përgatitja: Vetëm përzieni përbërësit mirë dhe ju do të keni ilaçin tuaj për heqjen e qimeve të padëshiruara nga trupi juaj.

Udhëzime: Merrni përzierjen dhe përdoreni atë mbi zonën me qime për dy minuta. Pastaj, lëreni për pesë minuta dhe përdorni një leckë të lagur për ta fshirë. Përsëriteni këtë trajtim për disa ditë dhe qimet tuaja do të bëhen gradualisht më të holla dhe përfundimisht do të zhduken.