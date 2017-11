Himara, ‘mollë sherri’ mes Ramës e Bashës

Himara është kthyer “mollë sherri” mes kryeministrit Edi Rama dhe opozitës. Duke e konsideruar një çështje kombëtare, dhe letrën e opozitës greke për KE-në lidhur me këtë çështje si cenim i interesave kombëtare, Rama pyet PD-në, se çfarë është Himara për ta.

Rama i ngriti disa pyetje kreut të opozitës, të cilat kishin të bënin me praninë e deputetit të PD, Noka një ditë më parë në Himarë. “Lulzim, hajde këtu dhe jepu përgjigje shqiptarëve, çfarë donte PD dje në Himarë. Jepu përgjigje shqiptarëve se pse e bashkove zërin e PD me zërin e atyre që nxjerrin bishta pa asnjë bazë mbi një projekt të rilindjes urbane në Himare. Jepu përgjigje shqiptarëve si ka mundësi që PD u shfaq në Himarë të nesërmen e një letre të kryetarit të opozitës greke drejtuar BE-së për gjoja shkelje të të drejtave të minoriteteve”, tha Rama.

Ndërkohë, Basha reagoi ndaj Kryeministrit duke thënë se tenton t’i ikë pyetjeve. Kreu i opozitës u drejtua Kryeministrit duke i thënë se ka tre vite që ka bllokuar hapjen e negociatave për Shqipërinë.

“Pse e zhyte Shqipërinë në krim dhe me drogë? Çfarë punë kanë kryebashkiakët e tu në tavolinat e kriminelëve? Ti patriot? Ke tre vjet që i bllokon Shqipërisë hapjen e negociatave. Lufto krimin lufto korrupsionin. Droga është eksporti jot”, reagoi Basha.

Debati mes Ramës dhe Bashës vazhdoi edhe më tej për të njëjtën çështje. “PD ka apo s’ka lider sot, ka apo s’ka sot një kryetar që mund të flasë pa pllakën e gramafonit le t’i përgjigjet një pyetjeje, pse iu bashkua një kori të ngritur mbi të pavërteta. I detyrohet shqiptarëve një përgjigje të qartë, çfarë është Himara për PD-në? Këtyre pyetjeve nuk i ikën dot, mospërgjigja konfirmon faktin se as ti, as partia jote nuk mbani përgjegjësi për fatet e këtij vendi dhe se e vetmja shtysë që ju sjell këtu dhe ju nxjerr në mejdanin e propagandës është ankthi i pushtetit të humbur dhe epshi për një pushtet që nuk mund ta merrni dot këtu. Këtu flasim për një moment kyç, momenti ku politika shqiptare nuk mund të ndahet për arsye pushteti, por e bashkuar në funksion të së vërtetës. Nëse qeveria shqiptare ka cenuar një të drejtë të vetme të një njeriu të vetëm, atëherë në Himarë hajde thojini këtu kush është personi që i është cenuar e drejta. Hajde thoni këtu çfarë është Himara për ju”, tha Rama, shkruan Top Channel.

Ndërsa në përgjigje të tij, kreu i PD-së, Lulzim Basha e ka quajtur një pseudopatriot, i cili nga droga ka nxjerrë 1.3 miliardë euro. “Ti ke mbaruar si kryeministër punë me shqiptarët”, tha Basha, duke e quajtur teatër të shëmtuar kthimin e debatit për Himarën.

“1.3 miliardë euro ky që bilbilos këtu, kaq ka nxjerrë me drogën, është një shifër astronomike. Patrioti, 30% e shqiptarëve nuk paguajnë dot për bukën e vjen e bën patriotin, ky është patrioti që rënon Shqipërinë që çon 260 mijë shqiptare në katër vite në azil politik, ky është patriot i madh. Po mbron shqiptarët dhe fëmijët e tyre duke u pamundësuar të ngrohin shtëpinë. Është thënie e vjetër, nuk i ikën dot. Streha e fundit e maskarait është pseudopatriotizmit. Po të ishe patriot ti kishe dhënë dorëheqjen ditën kur tu kapën mushkonjat e para sepse tregove se kishe vënë gjithë territorin në funksion të bandave. Ti duhet të ishe shkarkuar e proceduar para drejtësisë”, tha Basha.

Akuzat vazhduan edhe më tej. Rama e akuzoi Bashën se ka firmosur dorëzimin e një cope territor të Republikës së Shqipërisë.

“Nuk të thashë më parë, po ta kujtoj tani, je njeriu që ke firmosur dorëzimin e një cope territor të Republikës së Shqipërisë që është një nga arsyet pse ne kemi sot një dialog të vështire me fqinjët tanë. Je njeriu dhe jeni partia, qeveria e deridjeshme, të provuar jo nga unë, as nga PS, po Gjykata Kushtetuese me një vendim 9 me 0 se keni shkelur interesin kombëtar, keni shkelur Kushtetutën e vendit dhe keni firmosur një marrëveshje që cenon integritetin territorial të vendit. Këtu në këtë sallë unë kam dëgjuar pa fund të më thuhet antishqiptar, kurrë nuk i kam thënë e nuk do ju them antishqitpar dhe antikombëtar. As Saliu që ka bërë shumë dëme në këtë vend, as ti që ke bërë më pak se ske pasur mundësi të bësh më shumë, dhe as kjo parti nuk mund ë akuzohen, por mund të gjykohen si të papërgjegjshëm, që e keni treguar vijimësisht”